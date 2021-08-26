Olimpik judo hakemi Nedim Bayat'a, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda görev
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Olimpik judo hakemi Nedim Bayat'a, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda görev

Olimpik judo hakemi Nedim Bayat'a, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda görev
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Avrupa Judo Birliği (EJU), 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda judo müsabakalarında Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından görev verilen hakemler arasında Türkiye'yi temsil eden Nedim Bayat'ın tanıtımını yaptı.

Avrupa Judo Birliği (EJU), 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda judo müsabakalarında Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından görev verilen hakemler arasında Türkiye'yi temsil eden Nedim Bayat'ın tanıtımını yaptı.

Nedim Bayat'ın judoyla tanışması, sporculuğu ve antrenörlüğü ile hakemliğe geçişi ve yaşadığı anıların kaleme alındığı tanıtım yazısında, judoya 13 yaşında başladığı belirtildi.

Judonun olimpik hakem Nedim Bayat'ın hayatına çok şey kattığı ifade edilirken, şöyle değerlendirmeler yapıldı:

"Hakemliğe adanan böyle bir yaşamla Nedim, kendisini yalnızca IJF müsabakalarına adamıyor, aynı zamanda IBSA'nın yanı sıra ulusal müsabakalarda da yer alıyor. Sırada tabii ki Tokyo'daki Paralimpik Oyunlar var. Herkes için farklı bir deneyim olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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Olimpik judo hakemi Nedim Bayat'a, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda görev - Haberler Spor
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