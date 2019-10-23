"Olimpik hazırlık merkezleri Türk sporunun geleceğidir"

23.10.2019 13:04

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinin (TOHM) geliştirilmesini sağlamak amacıyla projeden faydalanan sporcuların katıldığı bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ankete katılan TOHM sporcuları, Türkiye'nin 22 ilinde 22 spor branşını kapsayan alanda olimpik sporcu yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten TOHM Projesi'nin, Türk sporunu geleceğe taşıyacak çok önemli bir proje olduğunu ifade etti.

TOHM Genel Değerlendirme Raporu'nda sporcuların, bu proje hakkında yüksek oranda olumlu düşüncelere sahip oldukları kaydedildi.

TOHM Projesi ile TOHM antrenör ve destek personeline yönelik değerlendirme yapan sporcular, projenin olumlu ve aksayan yönlerine yönelik görüşlerini paylaştı.

Sporcular, TOHM sporcusu olmayı ayrıcalıklı bir çerçevede değerlendirirken, TOHM'da aldıkları eğitim ile antrenman ve yarışma performanslarının arttığını, bu proje kapsamında kendileriyle ilgilenen bütün teknik ekipten de memnun olduklarını ifade etti.

TOHM sporcuları, olimpik merkezlerde sunulan eğitim, spor kıyafetleri, araç gereç, beslenme gibi desteklerin TOHM'a katılmadan önceki şartlarına kıyasla sporculuk yaşamlarını ileriye taşıdığını belirtti.

"Uzun vadeli hedefler belirlemede yardımcı"

Antrenörlerin rollerinin de masaya yatırıldığı raporda, sporcuların antrenörlerine ortalamanın üzerinde değer verdiği; kendilerini güvende hissettikleri, planlı, detaylı, düzenli bir antrenman ve kondisyon programı dahilinde, düzenli antrenman tesis ve ekipmanlarıyla çalıştırıldıkları saptandı.

Raporda ayrıca antrenörlerin sporcuların hedeflerine yönelik ilerleyişlerini takip ettikleri, uzun vadeli hedefler belirlemelerinde yardımcı oldukları da ortaya çıktı.

TOHM sporcularının daha fazla sosyal etkinlik programı talep ettikleri, bu tür etkinliklerin sporcuların antrenman ve yarışma performansına olumlu katkı yapacağı belirtildi.

TOHM'u sporcular için daha verimli ve etkin kılmak adına çalışmalar yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı, rapor sonrasında, aksayan yönleri aydınlatarak projenin daha da geliştirilmesini hedefliyor.

Bakan Kasapoğlu: "Tokyo'da bu başarıları hep birlikte taçlandıracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hazırlık merkezleri ve diğer yatırımların ardından performans noktasında çok güzel neticeler alındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Olimpik hazırlık merkezlerinde yetişen sporcularımızın elde ettikleri başarılar bizleri çok mutlu ediyor. Daha güzel başarılara da imza atacağımıza inancım tam. Bunun işaretleri var. Olimpik hazırlık merkezleri 22 ilde faaliyet gösteriyor. Bu merkezlerimizdeki çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Bir değil pek çok branşta güzel bir yolda yürüdüğümüzü görüyoruz. İnşallah Tokyo'da bu başarıları hep birlikte taçlandıracağız."

Kaynak: AA