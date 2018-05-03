Olimpik Gün Coşkusu Gaziantep'te Yaşandı

Dünyada, Uluslararası Olimpiyat Komitesince (IOC) "Hareket et, öğren, keşfet" sloganıyla kutlanan, Türkiye'de de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) etkinlikleriyle gelenekselleşen Olimpik Gün'ün bu yılki son organizasyonu Gaziantep'te yapıldı.

Erikçe Parkı'nda düzenlenen, 300'ü aşkın Suriyeli sığınmacı olmak üzere yaklaşık 500 çocuk, mini futbol, basketbol, voleybol, eğlenceli atletizm oyunları, körebe, yakar top gibi geleneksel oyunlar ile spor dallarını tanıma ve eğleme imkanı yakaladı.

TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Bilal Porsun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada Olimpik Gün'ün coşkuyla kutlandığını söyledi.

Türkiye'deki organizasyonun en önemli özelliğinin sığınmacı çocukların etkinlikte yer alması olduğunu belirten Porsun, sporun birleştirici gücünün burada ortaya çıktığını ifade etti. Etkinliğin önümüzdeki yıllarda genişleyerek devam edeceğini aktaran Porsun, şunları kaydetti:

"Suriyeli çocuklara baktığım zaman, endişeli gözlerden gülen yüzlere geçilmiş. Bu çok önemli bizim için. Biz bu sığınmacı çocukları Türk çocuklarımızla uyuşturmak ve buralara alışmalarını sağlamak zorundayız. Bunu yapmanın en iyi yolu da spordur. Çeşit çeşit parkurlarımız var. Bunların en önemli özelliği çocukların birbiriyle kaynaşması, takım oyunu oynamaları, zor yerlerden geçerken birbirlerine yardım etmeleri. Amacımız bunları öğretmek."

Etkinliğe, minik sporculara destek için Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Nevriye Yılmaz, olimpik modern pentatlon sporcusu İlke Özyüksel, milli güreşçi Fatih Cengiz, milli karateci Eren Akkurt ve milli tekvandocu Sibel Güngör de katıldı.