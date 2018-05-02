Olimpik Gün Coşkusu Gaziantep'te Yaşanacak

Tüm dünyada Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Milli Olimpiyat Komiteleri tarafından "hareket et, öğren, keşfet" sloganıyla kutlanan ve Türkiye'de de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) etkinlikleriyle gelenekselleşen Olimpik Gün etkinliklerinin bu yılki son organizasyonu, yarın Gaziantep'te yapılacak.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Erikçe Parkı'nda saat 10.00'da başlayacak etkinliğe, 300'ü aşkın Suriyeli sığınmacı çocuk ve Gaziantep bölgesinden okul öğrencileri katılacak.

Aynı zamanda, olimpik sporcu ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Nevriye Yılmaz, olimpik modern pentatlon sporcusu İlke Özyüksel, 23 yaş altı dünya şampiyonu ve büyükler dünya üçüncüsü milli güreşçi Fatih Cengiz, milli karateci Eren Akkurt ve milli tekvandocu Sibel Güngör de olimpik gün heyecanını çocuklarla birlikte yaşayacak.

Etkinlikte ayrıca TMOK Başkan Yardımcısı Nihat Usta, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Bilal Porsun ve TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da yer alacak.