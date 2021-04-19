Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı başladı.

Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı başladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara milli boksörler Necat Ekinci, Berat Acar ve Bayram Malkan katılıyor. Diğer boksörlerin ise daha sonra kampa dahil olması bekleniyor.

Milli takım antrenörlerinden Şener Seyrek, AA muhabirine, spor dallarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden etkilendiğini söyledi.

Kampa 3 sporcu ile başladıklarını anlatan Seyrek, "Gelecek olan sporcularımız var onlar da testlerini yaptırıp gelecekler. Olimpiyat elemeleri için çalışıyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. Umarım elemelerde iyi sonuçlar alırız ve sporcularımız olimpiyatlara gitmeye hak kazanır. Bir sporcumuz zaten kalifikasyon elemesini geçti. Bu sayıyı yükseltmeye çalışacağız." diye konuştu.

İyi bir antrenman sistemiyle kampa başladıklarını kaydeden Seyrek, "Genelde teknik ve kondisyon çalışmalarıyla devam ediyoruz. Diğer boksörler de geldikten sonra daha farklı çalışmalara geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu