Olimpiakos Küme Düşürülüyor

Olympiakos'un sahiplerinden Giorgos Aggelopoulos, Pazartesi günü Panathinaikos ile oynayacakları Yunanistan Ligi play-off serisi ilk maçına çıkmayacağını belirtmiş ve haberi takım aracılığıyla duyurmuştu.

Olympiakos bugün yaptığı açıklamada Pazartesi günkü maça yönelik alınan "ekstra güvenlik" önlemlerine gerek kalmadığını söyleyerek, maça çıkmayacaklarını ifade etti. Olimpiakos'un play-off'larda karşılaşacakları rakibi Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos konuyla ilgili görüşlerinde Olimpiakos'un sahipleri Panagiotis – Giorgos Aggeolopoulos kardeşlerin kararına değinerek; "Son dakikaya kadar Yunanistan Ligi'nden çekilme konusunda aldıkları yanlış kararı tekrar düşüneceklerini ve OAKA'ya geleceklerine inanmak istiyoruz" dedi.

Olympiakos, geçtiğimiz günlerde Yunanistan Ligi normal sezonunda son hafta maçlarında kurallara aykırı teşvik olduğu iddiasında bulunmuş, Yunanistan Basketbol Federasyonu ve Yunanistan Hakem Birliği'ne konuyla ilgili savunma dilekçelerini hazırlamıştı. Olimpiakos, Panathinaikos ile Yunanistan Ligi play-off serisi ilk maçına çıkmadığı takdirde kurallar gereği küme düşürülecek.