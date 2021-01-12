Olimpia Milano - Valencia Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Olimpia Milano - Valencia Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

12.01.2021 12:40 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:44
Olimpia Milano - Valencia Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:45 'de Olimpia Milano - Valencia Basket mücadelesi olacak. Peki Olimpia Milano - Valencia Basket maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Olimpia Milano - Valencia Basket saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Olimpia Milano - Valencia Basket basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Olimpia Milano - Valencia Basket ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

OLİMPİA MİLANO - VALENCİA BASKET BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Olimpia Milano - Valencia Basket THY Euroleague basketbol maçı 12 Ocak Salı günü akşam saat 22:45 'de başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10:45'de başlayacak.

OLİMPİA MİLANO - VALENCİA BASKET BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olimpia Milano - Valencia Basket THY Euroleague maçı Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.

OLİMPİA MİLANO - VALENCİA BASKET BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Mediolanum Forum, Milano'da oynanacak.

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