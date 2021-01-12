Olimpia Milano - Valencia Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:45 'de Olimpia Milano - Valencia Basket mücadelesi olacak. Peki Olimpia Milano - Valencia Basket maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Olimpia Milano - Valencia Basket saat kaçta, ne zaman?