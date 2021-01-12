Olimpia Milano - Valencia Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:45 'de Olimpia Milano - Valencia Basket mücadelesi olacak. Peki Olimpia Milano - Valencia Basket maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Olimpia Milano - Valencia Basket saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Olimpia Milano - Valencia Basket basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Olimpia Milano - Valencia Basket ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
OLİMPİA MİLANO - VALENCİA BASKET BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Olimpia Milano - Valencia Basket THY Euroleague basketbol maçı 12 Ocak Salı günü akşam saat 22:45 'de başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10:45'de başlayacak.
OLİMPİA MİLANO - VALENCİA BASKET BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Olimpia Milano - Valencia Basket THY Euroleague maçı Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.
OLİMPİA MİLANO - VALENCİA BASKET BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Mediolanum Forum, Milano'da oynanacak.