Olimpia Milano - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
16.10.2020 20:52 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:55
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 21:45 'de Olimpia Milano - Real Madrid mücadelesi olacak. Peki Olimpia Milano - Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Olimpia Milano - Real Madrid saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Olimpia Milano - Real Madrid basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Olimpia Milano - Real Madrid ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
OLİMPİA MİLANO - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Olimpia Milano - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı 16 Ekim Cuma günü akşam saat 21:45 'de başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 9:45'de başlayacak.
OLİMPİA MİLANO - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Olimpia Milano - Real Madrid THY Euroleague maçı bugün saat 21:45 'de Bein Sports Max 1 kanalında yayınlanacaktır.
OLİMPİA MİLANO - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Mediolanum Forum, Milano'da oynanacak.