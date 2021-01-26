Olimpia Milano - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Olimpia Milano - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

26.01.2021 15:02 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:05
Olimpia Milano - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:45 'de Olimpia Milano - Olympiakos mücadelesi olacak. Peki Olimpia Milano - Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Olimpia Milano - Olympiakos saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Olimpia Milano - Olympiakos basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Olimpia Milano - Olympiakos ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

OLİMPİA MİLANO - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Olimpia Milano - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı 26 Ocak Salı günü akşam saat 22:45 'de başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10:45 'de başlayacak.

OLİMPİA MİLANO - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olimpia Milano - Olympiakos THY Euroleague maçı Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.

OLİMPİA MİLANO - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Mediolanum Forum, Milano'da oynanacak.

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