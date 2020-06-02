Olimpia Milano, Malcolm Delaney'i kadrosuna kattı
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Olimpia Milano, Malcolm Delaney'i kadrosuna kattı

İtalyan ekibi Olimpia Milano, son olarak Barcelona'da forma giyen ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Olimpia Milano, Malcolm Delaney'i kadrosuna kattı
02.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:30

İtalyan ekibi Olimpia Milano, son olarak Barcelona'da forma giyen ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Barcelona'dan ayrılan ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney'in yeni adresi belli oldu. İtalyan temsilcisi Olimpia Milano, Delaney'i kadrosuna kattığını açıkladı. Milano'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Delaney, Barcelona ile bu sezon THY Euroleague'de 26 karşılaşmaya çıktı ve 10.2 sayı, 4.8 asist ve 2.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Başarılı oyuncu kariyerinde Virginia Tech, Elan Chalon, Budivelnik, Bayern Münih, Lokomotiv Kuban ve Guangdong Southern Tigers takımlarında oynadı. Delaney ayrıca NBA'de de Atlanta Hawks forması giydi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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