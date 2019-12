Olgunlaşma Enstitüsünden 100. yıla özel tasarım

08.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:36

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında İstiklal Madalyası ile kentin geleneksel ürünlerinin hazırlandığını söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve eşi Leyla Güngör ile birlikte Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Olgunlaşma Enstitüsünde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güngör Enstitü Müdürü Mutlu Aslantürk'ten bilgiler aldı. Başkan Güngör, "Kahramanmaraşımızın kültürü ve geleneksel el sanatları konusunda araştırma, geliştirme çalışmalarını eksiksiz yerine getiren olgunlaşma enstitümüzü ziyaret ettik. Enstitü Müdürü Mutlu Hanımdan çalışmalara ilişkin bilgiler aldık. Şehrimiz adına bu tür çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.



Kentin kurtuluşunun 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında enstitü olarak önemli projelere imza attıklarını söyleyen Aslantürk ise, "Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü olarak Milli Mücadele'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığımız koleksiyonumuzu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve eşi Leyla Güngör Hanımefendiye sunduk. "Her Ferdi Kahraman Maraş" isimli yıllık projemizin alt dallarından biri olan 'Kırkyamada Kırk Maraş' projesi ile giyim ve mefruşat atölyemizde Kahramanmaraş'a dair güzellikleri kırkyama tekniğiyle kumaşlarla resmettik. Usta öğreticilerimiz tarafından tasarlanan özgün motif ve modellerle oluşturduğumuz 'Maraş Serencamı' desenini bakırcılık, mozaik ve Maraş filesi atölyelerimizde farklı kulvarlarda yorumladık. 100'üncü yılın en nitelikli projesi olarak kurumumuzun her atölyesinde, her sanata özgü tekniklerle İstiklal Madalyası tasarımları yaptık" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA