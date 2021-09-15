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Olgunlaşma Enstitülerinde Ar-Ge Dönemi

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Olgunlaşma Enstitülerinde Ar-Ge Dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yenilenme çalışmaları yürütülen olgunlaşma enstitülerinin etkinliği ve üretim kapasitesinin artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yenilenme çalışmaları yürütülen olgunlaşma enstitülerinin etkinliği ve üretim kapasitesinin artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlık ettiği değerlendirme toplantısına Özer'in eşi Nebahat Özer, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurul Üyesi Hümeyra Şahin, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, daire başkanları ve olgunlaşma enstitüsü müdürleri katıldı.

Toplantıda olgunlaşma enstitülerinin daha fazla etkin olması ve üretim kapasitesini artırma imkanları değerlendirilirken geleneksel yaklaşımların inovatif şekilde yeniden ele alınabilme imkanları da değerlendirildi.

Toplantıya ilişkin değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, olgunlaşma enstitülerinin kültürel mirasımızın korunması ve günümüze aktarılmasında çok önemli bir işleve sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ülkemizde halen 24 olgunlaşma enstitüsü bulunuyor, bu dönemde enstitülerimizi yeni bir yaklaşımla ele alacağız. Yaptığımız değerlendirme toplantısında bu dönüşümün imkanlarını, mevcut durumun sorunlarını çalışma arkadaşlarımızla ele aldık. Olgunlaşma enstitülerimizin çok daha fazla görünür olmalarını sağlamak üzere yapılacakları ve üretim kapasitelerini nasıl daha fazla artırabileceğimizi değerlendirdik. "

Toplantı sonunda tüm enstitülerin birer AR-GE merkezine dönüştürülmesi ve bu çerçevede üretim çalışmalarını yeniden yapılandırma kararı aldıklarını kaydeden Özer, "Bundan böyle olgunlaşma enstitülerimiz bir taraftan kültürümüzün gelecek nesillere yaygın bir şekilde aktarılmasını sağlarken diğer taraftan bu ürünlerin tasarım, faydalı model ve marka tescilleri için de çalışmalar yapacaklar. Olgunlaşma enstitülerimizin birer AR-GE merkezi olarak çalışabilmeleri için altyapılarını güçlendirmek üzere 6 milyon liralık başlangıç destek ödeneğini de enstitülerimize gönderdik. Bu yöndeki desteklerimiz devam edecek. Bu süreçte olgunlaşma enstitülerinin birer AR-GE merkezi olarak dönüşümlerini destekleyen Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı arz ediyorum. " diye konuştu.

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Haber: Olgunlaşma Enstitülerinde Ar-Ge Dönemi - Haberler
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