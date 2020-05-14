Olgunlaşma enstitüleri 1 ayda 20 milyon maske üretti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, olgunlaşma enstitülerinin 1 ayda 20 milyon maske ürettiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, olgunlaşma enstitülerinin 1 ayda 20 milyon maske ürettiğini bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İnsanımızın salgından korunması için gece gündüz demeden adeta bir fabrika hızında çalışan halk eğitim merkezlerimiz ve olgunlaşma enstitülerimiz 1 ay içinde 20 milyon maske üretti." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Bu gurur hepimizin." diyerek emeği geçenleri kutladı.

Kaynak: AA