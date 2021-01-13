Olgun Kızıltepe kimdir? Gazeteci Olgun Kızıltepe hayatı ve biyografisi!
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Olgun Kızıltepe kimdir? Gazeteci Olgun Kızıltepe hayatı ve biyografisi!

13.01.2021 15:00 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:03
Olgun Kızıltepe kimdir? Gazeteci Olgun Kızıltepe hayatı ve biyografisi!

Başarılı gazeteci Olgun Kızıltepe, dijital medya alanında yürüttüğü başarılı faaliyetlerle adından söz ettiriyor. Mesleğinde ilkeli çizgisini koruyan ve gazeteciliği yeni nesil ihtiyaçlara entegre ederek icra eden Gazeteci Olgun Kızıltepe hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, Olgun Kızıltepe kimdir?

Genç yaşta gazeteciliğe adım atan Olgun Kızıltepe, ilkeli habercilik anlayışı ile dijital basın dünyasında tanınıyor. Basılı medya ile kariyerine başlayan ve dijital basında kariyer basamaklarına devam eden Kızıltepe, Haberler.com'da Haber Müdürü'dür. Hayatı ve biyografisi hakkında detaylar merak edilen başarılı gazeteciyi mercek altına alıyoruz.

GAZETECİ OLGUN KIZILTEPE KİMDİR?

Doğum tarihi: 01.07.1988

Nereli: Ardahan/ Çıldır

1988 yılında Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Semiha Şakir köyünde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Çıldır'da tamamladıktan sonra Kocaeli'ne göç etti. Liseyi Kocaeli'nde bitirip 2007 yılında çok istediği gazetecilik mesleğine atılmak için İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin kapısından ilk adımını attı.

KARİYERİ

Üniversite hayatının ilk yılında fakültenin haftalık çıkarmış olduğu gazetede görev aldı. Henüz yolun başındayken gazetede özel haberleri yayınlanmaya başladı. Üniversite ikinci sınıfta Ensonhaber'de internet gazeteciliğine ilk adımını attı. Burada gündem haberleriyle birlikte spor müdürlüğü görevini icra etti. 2009 yılında başladığı Ensonhaber macerası 2014 yılında Haberler.com'a transfer olmasıyla farklı bir boyut kazandı. Burada gündem editörü olarak başladığı görevinde haber müdürlüğüne kadar yükseldi.

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