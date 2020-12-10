Olgu Şengül'den E-Ticaret Satışlarınızı Arttıracak Tüyolar

Dijital pazarlama konusunda, yönetici olarak çalıştığı firmalarda e-ticaret satışlarını katlanarak büyüten, Dijital Pazarlama Uzmanı ve Eğitmen Olgu Şengül, bu konudaki tecrübelerini ve fikirlerini yazdığı '2 Saatte A'dan Z'ye Dijital Pazarlama' isimli kitapta anlattı. Olgu Şengül Türkiye'nin birçok kentinde eğitimler veriyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İtalya'nın Milano Teknik Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayan Olgu Şengül, Türkiye'ye döndükten sonra, dijital pazarlama sektörünün içinde yönetici olarak görev aldı. Yönetici olarak çalıştığı firmalarda, e-ticaret alanındaki satışlarda 20 kata varan artış gösterme başarısını elde etti. Başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yeni girişimcilere ve yönetici pozisyonunda çalışan yurttaşlara dijital pazarlama üzerine 2 günlük eğitimler veren Olgu Şengül, kurumsallaşmak ve markalaşmak isteyen tüm firmaların bir an önce dijital pazarlamaya geçmeleri gerektiklerini söylüyor.

Eğitimlerinde pazarlamanın temellerinden başlayarak, 'dijital pazarlamadaki büyük resmi', reklam hazırlama tekniklerini anlatan Olgu Şengül, Google, Facebook gibi sosyal mecralarda reklam verirken izlenecek stratejik bakış açılarını da ele alıyor. Birçok işletme sahibi ve yönetici bu eğitimlerden aldıkları birikimle çalıştıkları kurumları yönlendiriyor.

Dijital pazarlamanın öneminin yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi döneminde daha iyi anlaşıldığını ifade eden Olgu Şengül, firmaların e-ticaret sayesinde nasıl büyüyebildiklerini de şöyle örneklendirdi: "Dünya e-ticaret devi Amazon pandeminin başlamasıyla mart ve nisan aylarında 175 bin kişiyi işe aldı ve ekim itibarıyla 100 bin kişi daha işe almayı planlıyor. 2019'da net değeri 114,7 milyar dolar olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un net varlığı pandemi döneminden sonra 178,5 milyar dolara çıktı ve Forbes Dergisi'ne göre dünyanın en zengin insanı oldu." Dijitale dönüşümünü erteleyen firmaların 'hata ettiklerini anladıklarını' belirten Olgu Şengül, herkesin dijital pazarlamaya geçmesini tavsiye etti.