Olga Davydova, Serbest Dalış Dünya şampiyonu oldu

03.10.2019 21:35

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Rus sporcu Olga Davydova, Kaş'ın dalışa çok uygun bir merkez olduğunu söyledi.

Serbest Dalış Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı. Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında gerçekleşen Dünya Kupası'nda Türkiye, Rusya, Kazakistan ve Brezilya olmak üzere 4 ülkeden toplamda 9 sporcu paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde mücadele etti. Yarışlar sonunda, erkeklerde 2,10 dakikada 46 metreye dalış yapan Brezilyalı sporcu Raphael Gustavo Dalmeida Vilamiu, kadınlarda 2,50 dakikayla 56 metreye dalan Rus sporcu Olga Davydova altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Şampiyonası'nda, aynı kategoride, erkeklerde 1,20 dakikayla 30 metreye dalış yapan Görkem Gedik, kadınlarda 1,46 dakikayla 30 metreye dalan Yaren Türk altın madalya kazandı.

Yarışlarda dereceye giren sporculara, akşam saatlerinde Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle madalya takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan dünya şampiyonu Rus sporcu Olga Davydova, "Kaş'ta ilk kez bulunuyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kaş'ın çok iyi ve dalışa çok uygun bir merkez olduğunu düşünüyorum. Denizi de çok güzel" dedi.

Serbest Dalış Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün sıralama şu şekilde oluştu:

Dünya Kupası - Kadınlar: 1. Rusya - Olga Davydova, 2.50 dk. 56 m. 2. Yaren Türk, 1.46 dk. 30 m. 3. Selinay Kök, 00.40 dk. 15 m.

Erkekler: 1. Raphael Gustavo Dalmeida Vilamiu, 2.10 dk. 46 m. 2. Batyr Yagofarov, Kazakistan 1.40 dk. 35 m. 3. Vsevolod Atmazhitov, Rusya 1: 20 dk. 31 m.

Türkiye Şampiyonası - Kadınlar: 1. Yaren Türk 1.46 dk. 30 m.

Erkekler: 1. Görkem Gedik, 1.20 dk. 30 m. 2. Gökhan Şenses 00.50 dk. 25 m.

3. CMAS-TSSF Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası 4 ekim'de (yarın) Çift Paletli Sabit Ağırlık (CW-BF) disiplininde devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA