Olesia Rykhliuk, Kuzeyboru'da
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Olesia Rykhliuk, Kuzeyboru'da

Olesia Rykhliuk, Kuzeyboru'da
Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ - Haberler | Spor

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, 2 sezon boyunca Galatasaray formasını giyen pasör çaprazı Olesia Rykhliuk ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, 2 sezon boyunca Galatasaray formasını giyen pasör çaprazı Olesia Rykhliuk ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, transfer çalışmaları devam ediyor. Aksaray ekibi son olarak, Ukraynalı oyuncu Olesia Rykhliuk ile 1 yılık anlaşmaya vardı. Kuzeyboru, daha önce de Lianma Flores, Fulden Ural. Yasemin Şahin Yıldırım ve Hazal Selin Arifoğlu'nu kadrosuna katmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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