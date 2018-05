Ölenlerin Fotoğraflarını Dükkanında Sergiliyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 45 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan ve ilçede 'Boyacı Hasgül" olarak bilinen 73 yaşındaki Hasan Hüseyin Erim, 20 yıldır oğluyla beraber işlettiği dükkanda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını sergiliyor.

Şarkışla ilçesinde 45 yıldır Cumhuriyet Caddesi üzerinde yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Hasan Hüseyin Erim oğlunun işlettiği ayakkabı dükkanın bir köşesinde ilçede ölenlerin fotoğraflarını sergilemeye başladı. 20 yılda 6 bin fotoğraf biriktiren 'Boyacı Hasgül'e hayatta olan insanlarda fotoğraflarını vermeye başladı. Bu fotoğrafları da Hasgül yedekler verdiği bölüme yerleştirdi. Dükkana gelerek fotoğrafları gören ilçe halkı zamanla yolculuğa çıkıyor.

Boyacı Hasan Hüseyin Erim insanlara geçmişi hatırlatmak istediği için fotoğrafları sergilemeye başladığını ifade ederek, "İnsanlarda bir his olacak. Allah korkusu olacak. Bu fotoğrafları astım ki insanlar kendine gelsin. İmanlarını tazelesin. Bunlarda yaşıyordu bir zamanlar bunlar en büyük bir eser. Bir tarafta da yedektekiler var. Herkes yedeğe girmiyor. Korkuyor. Doğduk, öleceğiz. Her insan nüfusa kayıt olabilir. Her kişi topluma kayıt olamaz. Nüfusta Cumhurbaşkanı da, Genelkurmay Başkanı da, savcı da, hakim de kayıtlı. Ama toplum senin nasıl karakterde olduğunu ne iş yaptığını bilir" dedi.

Fotoğrafları gören dua ediyor

Boyacı Hasgül'ün aynı mesleği yapan oğlu Hasan Erim de, "Babam bu fotoğrafları biriktirdi. 20 sene oldu bende devam ettiriyorum. Buradaki hep ölenler buradakiler de yedektekiler. Sırası gelen gidiyor. Yedektekiler ölünce diğer tarafa koyuyorum. Herkes buraya gelip geçmişine bakıyor, dua ediyor. Vatandaşlar bu uygulamadan çok memnun çocuğuna bakıyorlar, yaşlılar torunlarına bakıyorlar, babalarına, dedelerine bakanlar var. 6 bin fotoğraf var" diye konuştu. - SİVAS