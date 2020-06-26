'Ölenin pantolonun iç kısmından, 25 santimlik bıçak kılıfı çıktı'
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'Ölenin pantolonun iç kısmından, 25 santimlik bıçak kılıfı çıktı'

BURSA'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü, Doğan Sarıca'yı (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen Murathan Koç ( 25) ve Burak Koç (23) kardeşler ile Doğukan Kışkan'nın yargılandığı duruşmada tanık olarak dinlenen 112 Acil ambulansında görevli acil tıp teknisyeni Ulvi Erarslan, "Ölenin...

'Ölenin pantolonun iç kısmından, 25 santimlik bıçak kılıfı çıktı'
26.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:02

BURSA'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü, Doğan Sarıca'yı (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen Murathan Koç ( 25) ve Burak Koç (23)  kardeşler ile Doğukan Kışkan'nın yargılandığı duruşmada tanık olarak dinlenen 112 Acil ambulansında görevli acil tıp teknisyeni Ulvi Erarslan, "Ölenin pantolonun iç kısmından, 20-25 santimetre boyunda bıçak kılıfı çıktı" dedi.

Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde geçen yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşanan olayda, Burak-Murathan Koç kardeşler, kavgalı oldukları arkadaşları Doğan Sarıca ile karşılaştı. Sarıca, iddiaya göre kardeşlere, "Neden selam vermiyorsunuz, neden bayramımı kutlamıyorsunuz?" diyerek, bıçakla saldırdı. Kardeşiyle birlikte yaralanan Murathan Koç da Doğan Sarıca'ya bıçak çekti. Çıkan arbedede Sarıca kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Doğan Sarıca, kurtarılamadı. Koç kardeşler ise tedavilerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Yargılama sırasında Burak Koç, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Murathan Koç, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme salonunda ise tutuksuz sanıklar Burak Koç ve Doğuhan Kırhan ile taraf avukatları hazır bulundu.'PANTOLONUN İÇİNDEN BIÇAK KILIFI ÇIKTI'Duruşmada tanık olarak 112 Acil ambulansında görevli acil tıp teknisyeni Ulvi Erarslan (38) dinlendi.  İhbar üzerine olay yerine gittiklerini ve Doğan Sarıca'yı kapının önünde yatarken bulduklarını anlatan Eraslan, "Kendinde olmadığı için bağırıp, çağırıyordu. Vücudu kan içindeydi. Pantolonunu kestim. Pantolonun iç kısmından bıçak kılıfı çıktı. Kılıf elle yapılmıştı ve yaklaşık 20-25 santimetre boyundaydı. Kılıfın pantolonuyla bitişik olup olmadığını hatırlamıyorum. Ölenin üzerinde ya da yakınında bıçak görmedim" dedi.   'KAMERA KAYITLARI OLAYI ANLATIYOR'Duruşmada söz alan tutuklu sanık Murathan Koç, "Tanıklar Doğan Sarıca'da bıçak görmediğini belirtmiştir. Oysa Doğan Sarıca'nın elinde döner bıçağı vardı. Bu bıçağı Doğan Sarıca nereden, nasıl aldı? Ben kimsenin zarar görmemesi için kaçtım. Doğan Sarıca tarafından çıkmaz sokağa gitmeye zorlandım. Olayda, Doğan'ın kullandığı döner bıçağı bir şekilde olay yerinden kaçırılmıştır. Plan varsa, bize karşı Doğan Sarıca tarafından plan yapılmıştır" diye konuştu.SADECE AYIRMAYA ÇALIŞTIMTutuksuz sanıklardan Doğuhan Kırhan da "Tanıkların beyanları çelişkili. Kamera kayıtlarında her şey görülmektedir. Olayla alakam yoktur. Doğan Sarıca üzerimize doğru geldi. Doğan'a müdahalede bulunmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben sadece tarafları ayırmaya çalıştım. Başaramayınca da bıraktım" şeklinde ifade verdi.Burak Koç ise, "Doğan Sarıca'ya zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Biz de HTS kayıtlarının celbini talep ediyoruz. Doğrular neyse ortaya çıksın. Doğan'a karşı argo ve sinkaflı şekilde konuşmadım. Şiddette bulunmadım. Olayda taraf olmaya çalıştım. Ancak canımıza kastedildi" diye konuştu.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanık Burak Koç ile ölen Doğan Sarıca'nın karşılaştığı yer ile cami duvarı arasındaki mesafe ile kamera kayıtlarına göre olayın olduğu yer arasındaki uzaklığın ölçülerek, kroki hazırlanıp, fotoğraflanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA

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