Ölen yakınının mevlidi için ayırdığı parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladı
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Mezitli, Göle, Güncel

Ölen yakınının mevlidi için ayırdığı parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladı

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan Fatma Füsun Göle (78), genç yaşta hayatını kaybeden bir yakını için düzenleyecekleri mevlit ve yemek için ayırdığı 5 bin lirayı, koronavirüs nedeniyle zarar gören ihtiyaç sahiplerine destek olunması şartıyla Mezitli Belediyesi'ne bağışladı.

02.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:29
Ölen yakınının mevlidi için ayırdığı parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladı

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan Fatma Füsun Göle (78), genç yaşta hayatını kaybeden bir yakını için düzenleyecekleri mevlit ve yemek için ayırdığı 5 bin lirayı, koronavirüs nedeniyle zarar gören ihtiyaç sahiplerine destek olunması şartıyla Mezitli Belediyesi'ne bağışladı.

Mezitli Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü ve Yaşlı Bakım Birimi görevlileri Fatma Füsun Göle'nin adresine giderek, bağış makbuzu karşılığında parayı teslim aldı. Yardımların yerine ulaşacağından kuşkularının olmadığını dile getiren Göle, "Bu acımızın 40'ıncı gününde onun ruhu için anlamlı gelebilecek bir şey yapmak istedik. Belediye yetkilileriyle iletişime geçerek yakınımızın mevlit ve 40 yemeği için ayırdığımız parayı ihtiyaç sahipleri için kullanılması şartıyla bağışlayabileceğimizi bildirdik. Çok olumlu bir yaklaşım oldu. Hatta kaybettiğimiz yakınımızın ruhu için dua okunması amacıyla bir imam görevlendirebileceklerini de ifade ettiler. Çok memnun olduk. Özellikle bu virüs nedeniyle bir araya gelemiyoruz. Evlerde toplanamıyoruz. Tüm insanların acılarını ancak bu şekilde hafifletebileceklerini düşünüyorum. Herkesin bu şekilde yapması gerekiyor" dedi.Fatma Füsun Göle ve eşinin duyarlılığının takdire şayan olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Acı bir olay sonrası vefatının 40'ıncı günü nedeniyle vermek istedikleri mevlit, virüsün etkilerinin arttığı şu günlerde son derece tehlikeli bir durum oluşturacaktı. Bu durumu da düşünen Göle, belediyemize ulaşarak, paranın ihtiyaç sahipleri için harcanması maksadıyla bağışlamak istediklerini söyledi. Biz de bu duyarlı ve son derece anlamlı yaklaşımı nedeniyle kendilerine teşekkür ederek parayı bizzat gidip evinden makbuz karşılığı teslim aldık. En kısa sürede bu para ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak daha sonra kendilerine gereken bilgi verilecektir" dedi.


Kaynak: DHA

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