Ölen yakını için planladığı cenaze yemeği parasını belediyeye bağışladı Mersin'de 78 yaşındaki bir şahsın, genç yaşta hayatını kaybeden bir yakınının 40. günü nedeniyle düzenleyecekleri mevlit ve yemek için planladığı 5 bin lirayı, korona virüs nedeniyle zarar gören ihtiyaç sahiplerine destek olunması şartıyla Mezitli Belediyesi'ne bağışladığı bildirildi.

Mersin'de 78 yaşındaki bir şahsın, genç yaşta hayatını kaybeden bir yakınının 40. günü nedeniyle düzenleyecekleri mevlit ve yemek için planladığı 5 bin lirayı, korona virüs nedeniyle zarar gören ihtiyaç sahiplerine destek olunması şartıyla Mezitli Belediyesi'ne bağışladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hesap İşleri Müdürlüğü ve Yaşlı Bakım Birimi görevlileri, ilçede yaşayan ve bağış yapma isteğini bildiren Fatma Füsun Göle'nin adresine giderek, bağış makbuzu karşılığında parayı teslim aldı. Yardımların yerine ulaşacağından kuşkularının olmadığını dile getiren Göle, bu anlamda güvendikleri kuruma parayı bağışlamaya karar verdiklerini belirtti.

40 gün önce acı olay sonu bir yakınlarını kaybettiklerini belirten Göle, "Bu acımızın 40. gününde onun ruhu için anlamlı gelebilecek bir şey yapmak istedik. Daha sonra yaptığımız araştırmalarda her zaman yanımızda olan ve yaptığı sosyal projelerle gönlümüzü kazanan Mezitli Belediyemize bu parayı bağışlayabileceğimizi öğrendik. Biliyorum ki, ancak belediyemiz aracılığı ile bu para gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşacaktır. Belediye yetkililerle iletişime geçerek yakınımızın mevlit ve 40 yemeği için ayırdığımız parayı ihtiyaç sahipleri için kullanılması şartıyla bağışlayabileceğimizi bildirdik. Çok olumlu bir yaklaşım oldu. Hatta kaybettiğimiz yakınımızın ruhu için dua okunması amacıyla bir imam görevlendirebileceklerini de ifade ettiler. Çok memnun olduk. Özellikle bu virüs nedeniyle bir araya gelemiyoruz. Evlerde toplanamıyoruz. Tüm insanların acılarını ancak bu şekilde hafifletebileceklerini düşünüyorum" dedi.

Fatma Füsun Göle ve eşinin duyarlılığının takdire şayan olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Acı bir olay sonrası vefatının 40. günü nedeniyle vermek istedikleri yemek, virüsün etkilerinin arttığı şu günlerde son derece tehlikeli bir durum oluşturacaktı. Bu durumu da düşünen Fatma Füsun Göle, belediyemize ulaşarak, paranın ihtiyaç sahipleri için harcanması maksadıyla bağışlamak istediklerini söyledi. Biz de bu duyarlı ve son derece anlamlı yaklaşımı nedeniyle kendilerine teşekkür ederek parayı bizzat gidip evinden makbuz karşılığı teslim aldık. En kısa sürede bu para ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak daha sonra kendilerine gereken bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.

Göle'nin en güvenilir kurum olarak kendilerini görmesinin de son derece gurur verici olduğunun altını çizen Tarhan, "Keşke Göle ve ailesi bu acı olayı yaşamasaydı. Ancak bu acı tablo karşısında bile, bu kadar önemli bir karar almaları ve en güvenilir kurum olarak bizi görüp, bizim tarafımızdan ulaştırılmasını istemeleri son derece anlamlı. Vatandaşlarımızın belediyemize gösterdiği güvene teşekkür ediyor ve bunun verdiği gururu paylaşıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA