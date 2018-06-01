Ölen Sevgilisi ile Cinsel İlişkiye Giren Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı

ABD'li Aaron Graser, yüksek doz uyuşturucudan ölen kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girerek onu uyandırmaya çalıştığını itiraf etti.

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Yüksek dozda uyuşturucudan ölen kız arkadaşının hayati fonksiyon göstermemesi üzerine onun kendisiyle cinsel ilişkiye girmekten hoşlanmadığını düşünen adam, onunla cinsel ilişkiye girerek uyandıracağını düşündü. Graser, kız arkadaşının uyanmaması üzerine eski bir sağlık görevlisi olan komşusundan yardım istediğini söyledi.

1 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Graser, kendisini sorguya çeken polis memurlarının, kadının bileklerindeki bağlanma izlerini sorması üzerine suçunu itiraf etti. ABD'li adam çıkarıldığı mahkemece dördüncü dereceden cinsel saldırı ile suçlanarak bir yıl hapis cezası aldı.