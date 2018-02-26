Ölen Sahibini Telefonda Gören Kedinin Tepkisi İzleyenleri Duygulandırdı

Ölen sahibini telefonda gören kedinin telefonun üzerine kapandığı kendini sevdirmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

ÖLEN SAHİBİNİ TELEFONDA GÖRDÜ

Ölen sahibini, bir akıllı telefon ekranında gören kedinin tepkisi, izleyenleri duygulandırdı.

KENDİNİ SEVDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Telefonda bir görüntü izleyen kedi bir süre sonra onun ölen sahibi olduğunu anlıyor ve telefonun üzerine kapanıyor.

YORUM YAĞMURUNA TUTTULAR

Video ile ilgili yapılan yorumlar da bir o kadar duygusal. Bir kullanıcı, "Kedimi uykusundan uyandırıp öpüp mis kokusunu içime çekmeme sebep olmuş kedidir" derken, başka bir yorumda ise " Melek dedikleri şey bunlar mı acaba? İçlerinde kötülük barındırmayan canlılar" denildiği görüldü.