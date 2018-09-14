Hindistan'da Acılı Baba, Ölen Oğlu İçin Yollardaki Yüzlerce Çukuru Doldurdu

Hindistan'da bir baba, 16 yaşındayken motosikleti çukura girince düşerek hayatını kaybeden oğlu için 3 yılda Mumbai yollarında yüzlerce çukuru doldurdu. Acılı baba doldurduğu çukurların hayat kurtarmasını ümit ettiğini belirterek "Bu işi onu hatırlamak ve onurlandırmak için yapıyorum." dedi.

16 YAŞINDAKİ OĞLUNU MOTOSİKLETİ ÇUKURA DÜŞÜNCE KAYBETTİ

48 yaşındaki Dadarao Bilhore, 2015'te 16 yaşındayken motosikleti çukura girince düşerek hayatını kaybeden oğlu Prakash Bilhore'yi kaybetmenin acısını dindirmek için özel bir şey yapmak istedi.

ACILI BABA 600 KADAR ÇUKURU KAPATTI

Dadarao Bilhore, kazadan sonra inşaat alanlarından topladığı kum ve çakıllarla Hindistan'ın finans başkenti olarak anılan Mumbai'de 600 kadar çukuru kapattı.

"ONU HATIRLAMAK İÇİN YAPIYORUM"

Bilhore, doldurduğu çukurların hayat kurtarmasını ümit ettiğini belirterek "Prakash'ın ani ölümü hayatlarımızda büyük bir boşluk yarattı. Bu işi onu hatırlamak ve onurlandırmak için yapıyorum." dedi.

"YOLLARINDA EN FAZLA ÇUKUR OLAN ŞEHİR KATEGORİSİNDE REKOR KIRABİLİR"

Mumbai'nin, yollarında en fazla çukur bulunan şehir kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabına girmesi için kampanya başlatılması planlanıyor. İstatistikler, yollardaki çukurların, Hindistan'da geçen yıl 3 bin 597 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu gösteriyor.