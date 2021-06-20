ÖLEN OĞLU İÇİN 'YANINA GELECEĞİM' DİYEREK AĞIT YAKTI, 'BABALAR GÜNÜ'NDE HAYATINI KAYBETTİ

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde, 18 gün önce yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki oğlu Zafer Ceylan'ın cenazesinde "Ben de yakında yanına geleceğim oğlum" diyerek gözyaşı döken Yılmaz Ceylan (72), 'Babalar Günü'nde kalp krizi geçirerek...

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde, 18 gün önce yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki oğlu Zafer Ceylan'ın cenazesinde "Ben de yakında yanına geleceğim oğlum" diyerek gözyaşı döken Yılmaz Ceylan (72), 'Babalar Günü'nde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Baba Ceylan, yıllar sonra tek erkek olarak dünyaya gelen oğlunun yanında toprağa verilecek.

Kaza, 2 Haziran'da ilçeye bağlı Saraycık köyünde meydana geldi. Adem C. yönetimindeki 34 PHV 58 plakalı otomobil, evinin karşısında bulunan bakkala gitmek için tek başına yolun karşısına geçmeye çalışan Zafer Ceylan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük Zafer, kaza yerinde hayatını kaybetti. 7 kız kardeşten yıllar sonra tek erkek çocuğu olarak dünyaya gelen Zafer'den geriye, ailesi tarafından çekilen görüntüleri kaldı.

BABALAR GÜNÜ'NDE KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Güzelyurt köyünde toprağa verilen oğlu Zafer Ceylan'ın cenazesinde güçlükte ayakta duran ve "Zafer neredesin, ben de yakında yanına geleceğim oğlum" diyerek gözyaşı döken baba Yılmaz Ceylan, gece saatlerinde aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz Ceylan, kaldırıldığı hastanede, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yörede kahvehane işleterek geçimini sağlayan Yılmaz Ceylan, aynı köyde toprağa verdiği oğlunun kabri yanında defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı