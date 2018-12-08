Ölen Motosikletçiler Anıldı

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA

TEM Otoyolu Pendik mevkiinde yaptıkları kaza sonucu ölen 2 motosiklet tutkunu anıldı.

Geçen hafta cumartesi günü trafik kazasında hayatını kaybeden Şükrü Doğru ve Şakir Şenol Kılıç'ın ailesi, Muhafazakar Motorcular Kulübü üyeleri tarafından ziyaret edildi. Öğlen saatlerinde Üsküdar Küplüce Cami'nde buluşan kulüp üyeleri vefat eden arkadaşlarını andı, ardından helva dağıttılar. Kulüp üyesi Murat Sağır, "Bu gün burada Şakir Şenol Kılıç kardeşimizin taziyesinde bulunmak için toplandık. Maalesef geçen hafta cumartesi günü kazada kaybettiğimiz iki kardeşimizden birisiydi. Yine bariyerlerin sebep olduğu bir ölümdü. Milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu sağ olsun ilgili bakanlıkla görüştü. Umarım olumlu neticeler alacağız. Tamamen arabaların emniyeti için tasarlanmış olan bariyerler maalesef motorcu kardeşlerimizin idam sehpası haline gelmiş durumda. Gün geçmiyor ki bariyerler sebebiyle bir kardeşimizin daha canı yanmasın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Motosikletlerin Görüntüsü

-İkramın dağıtılması

-Röportaj

-Genel ve Detay Görüntüler