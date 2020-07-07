Ölen kuzusu için gözyaşlarına boğulan çocuk kazayı anlattı
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Ölen kuzusu için gözyaşlarına boğulan çocuk kazayı anlattı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarpışması sonucu kuzusu ile keçileri için gözyaşları döken çocuk kaza anını anlattı.

Ölen kuzusu için gözyaşlarına boğulan çocuk kazayı anlattı
07.07.2020 14:28 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:25

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarpışması sonucu kuzusu ile keçileri için gözyaşları döken çocuk kaza anını anlattı.

Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Çöplü köyünde hayvanlarını otlattıktan sonra karayolu üzerinde evine götüren Mehmet Çalışkan 'a ait olan keçi sürüsüne otomobilin çarpması sonucu 1 kuzu ile 21 keçi telef oldu. Kazada çok sevdiği kuzusunu kaybettiği için göz yaşları döken 11 yaşındaki Barış Çalışkan, kaza anını anlattı. Kuzusunun ve 21 keçisini kazada kaybetmesinin acısını yaşadığını dile getiren Barış Çalışkan, "Köyümüz bir yukarı bir aşağı olmak üzere iki taraflı. Akşam saat 8 civarında evimize doğru gelirken keçilerimizi karayolundan geçirmek zorundayız. Çünkü aşağı dereler çok küçük hayvanlarımız oradan geçemediği için karayolundan götürdük. Geçerken sağımıza solumuza baktık. Araçların olmadığına tam emin olurken hayvanlarımızı geçirdiğimiz esnada bir araç geldi. Araç nasıl olduysa gelip sürüye daldı. Hayvanlarımızın hepsini altına aldı. Benim kuzum, canım kuzum hepsi öldü. Türkiye'ye sesleniyorum lütfen benim hayvanlarımı geri getirin, bunlarda can. Hepsini abi, hepsini altına aldı. Yazık abi 8 tanesini altına aldı. Hayvanlarım bağırınca içim kan ağladı. Babam beni çekmeseydi bende giderdim arabanın altına" dedi.

Kuzusunu kaybeden çocuğunun kazadan oldukça etkilendiğini söyleyen anne Nurcan Çalışkan ise, "Oğlum sabaha kadar sayıkladı, 'Kuzum, kuzum' diye. Emeklerimizin hepsi boşa gitti. Bu bir insan da olabilirdi, çocuklarımda öle bilirdi. Aç, susuz kalıyorlardı, dağda kalıyorlardı, çocuklar sabaha kadar ağladı" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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