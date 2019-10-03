Ölen komşusu için mezar kazarken öldü

03.10.2019 15:43

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren komşusu için mezar kazmak isteyen kişi kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İki komşu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Muharrem Aktaş, bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu. Birkaç gün önce ameliyata alınan Aktaş, sağlık durumunun ciddiyetini korumasının ardından doktorların tüm çabalarına rağmen hastalığa bağlı olarak yaşamını yitirdi. Aktaş'ın acı haberini alan Zonguldak'taki komşuları taziye için hazırlıklara başladı. Merkeze bağlı Ayvatlar köyünde toplanan kalabalıktan bazıları da Muharrem Aktaş'ın mezarını kazmak istedi. 2 çocuk babası 32 yaşındaki Engin Yurtseven de mezar kazmak isteyen arkadaşlarına yardım etmek istedi. Mezarın kazılmasından bir süre sonra talihsiz adam olduğu yere yığılıp kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine mezarlığa 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Engin Yurtseven hastane yolunda hayatını kaybetti.



Muhtar Açıkgöz "Sağlık ocağının açılmasını istiyorum"



Yaşanan olay ilgili konuşan Ayvatlar Köyü Muhtarı Cevdet Açıkgöz, Muharrem Aktaş diye bir arkadaşımız vefat etti. Onun mezarını kazan arkadaşlarımızdan Engin Yurtseven mezarda toprak atarken kalp krizi vurdu. Kriz vurduktan sonra ambulans gelene kadar bir saat geçmiş o anda vefat etti çocuk. Arkadaşları olay yerinde müdahale etmiş ama burası uzak bir köy o yüzden ambulans geç geliyor. Burada önceden sağlık ocağımız vardı ama kapandı. Ben bu sağlık ocağının tekrar açılmasını istiyorum. Şu anda sağlık ocağı yok. Ambulans erken gelseydi ya da sağlık ocağı olsaydı çocuk belki yaşayacaktı. Ambulans buraya 1 saate geldi" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA