Ölen kızlarının anısı kitaplarla yaşayacak

14.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:40

Bandırma'da Marmara İlkokuluna, Fatma-Halim Tosun çiftinin vefat eden kızları Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Tosun'un anısına yaptırdığı kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.

Açılışta konuşan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Tosun çiftine eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Yazar, "Çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu okulumuzu bu yıl yaptık ve çocuklarımız tam gün eğitime geçtiler. Bu okulumuzla birlikte ilçemizde de tam gün eğitime geçmiş olduk. 13 okumuza yeni kütüphane kazandırdık. Bütün okullarımıza yeni birer kütüphane yapmayı planlıyoruz. Bir kez daha huzurlarınızda Gazimiz Halim Tosun ve eşi Fatma hanıma teşekkür ediyorum." dedi.

Yardımsever Kıbrıs Gazisi Halim Tosun da kızlarının anısının bir kütüphanede yaşamasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek kaymakam Yazar'a imkan verdikleri için teşekkür etti. Halim Tosun, "Kızımızın anısı kütüphanede kitaplarla, çocuklarla birlikte yaşayacak. Kızımız da böyle olsun isterdi." diye konuştu.

Açılışa, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Müftüsü Hamdi Gevher, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, Okul Müdürü Maksut Kaya ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA