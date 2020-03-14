(ölen kişinin fotoğrafıyla) GAZİOSMANPAŞA'DA ÖLDÜREN YUMRUK KAMERADA: 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI.
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› (ölen kişinin fotoğrafıyla) GAZİOSMANPAŞA'DA ÖLDÜREN YUMRUK KAMERADA: 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI. - Haber
Güncel

(ölen kişinin fotoğrafıyla) GAZİOSMANPAŞA'DA ÖLDÜREN YUMRUK KAMERADA: 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI.

GAZİOSMANPAŞA'da ters yönden girdiği yolda kendisine tepki gösteren Sadık Yüksek (53) ile tartışıp yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan İsmail Y. (33), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:09
(ölen kişinin fotoğrafıyla) GAZİOSMANPAŞA'DA ÖLDÜREN YUMRUK KAMERADA: 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI.

GAZİOSMANPAŞA'da ters yönden girdiği yolda kendisine tepki gösteren Sadık Yüksek (53) ile tartışıp yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan İsmail Y. (33), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında ters yönden araç kullanması, kan aktığını görüğü halde maktülü bırakarak uzaklaşmasını dikkate alarak haksız tahrik hükümlerini uygulamadı. MOBESE kameralarına yansıyan olayın görüntüleri de delil olarak dosyada yer aldı.  

Olay, 2 Haziran 2019'da Karadeniz Mahallesi, General Aldoğan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Maktül Sadık Yüksek karşıdan karşıya geçtiği sırada trafikte ters yoldan aracıyla ilerleyen sanık İsmail Y.'ye tepki gösterdi. El kol hareketleriyle tepkisini gösteren Sadık Yüksek'e, yolun ortasında durarak aracının kapısını açan sanık İsmail Y. tarafından yumruklandı. Sadık Yüksek aldığı darbenin etkisiyle kafası yere gelecek şekilde düştü. Sanık İsmail Y., aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.  Çevredeki vatandaşlar ise yerde başı kanayan Sadık Yüksek'e yardım etmeye çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yüksek, yoğun bakıma alındı. Yüksek, tüm çabalara rağmen yumruk sonucu kafasını kaldırıma çarpması sonucu geçirdiği beyin kanaması yüzünden 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınana İsmail Y., ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık, sanık İsmail Y. hakkında "Netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

"PİŞMANIM"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık İsmail Y. savunmasında, kendi aracı ile ters yönden gittiğini kabul ederek "Maktul karşıdan karşıya geçiyordu. Korna çaldım. Yanına geldiğimde bana küfür etti. Açık olan camımdan duydum. Şoför kapısının olduğu yere geldi. Camın açık bölümünden bana küfür ederek vurmaya çalıştı. Denk getiremedi vuramadı. Aşağıya inmeye çalıştım. Kapıyı üzerime itti. Kapı suratıma çarptı. Rahmetli babamla ilgili küfür edince kapıyı açtım. Aşağıya indim. Eli havadaydı. Bana vurmak üzereydi. Bana vurmaya çalışan elini omzundan tutmaya çalıştım. Dengesini kaybetti. Sırt üstü yere düştü. Zemin düz asfalttı. Kafası asfalta değdi. Kafasının arkasından kan geliyordu. Maktüle vurduğumu hatırlamıyorum. Olaydan sonra kaçmadım. Aracımı götürüp park ettim. Sonra olay yerine geri döndüm.  İçinden çıkamadığım bir vicdan azabı içindeyim. Pişmanım.  Kendimi korumak isterken böyle bir olayın içine düştüm" dedi.

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIMahkeme, suçun işleniş biçimi, olay öncesinde ve sonrasında sanığın haksız hareketleri dikkate alarak ilk olarak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme, verdiği cezayı 8 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi.

İLK HAKSIZ HAREKETİ SANIK BAŞLATTIĞI İÇİN TAHRİK HÜKMÜ UYGULANMADIOlayda ilk haksız hareketi ters yönde araç kullanarak sanığın  başlatmış olduğunu, Sadık Yüksek'e ölüme neden olacak şekilde yumruk attığı, kan aktığını gördükten sonra onu olay yerinde bırakarak aracıyla olay yerinden uzaklaştığını dikkate alan mahkeme, haksız tahrik hükümlerini uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi. 

GÖRÜNTÜLER DELİL OLDUDosyada delil olarak konulan MOBESE kamera görüntülerinde, sanık İsmail Y'nin transporter minibüsü ile ters yoldan girdiği, karşıdan karşıya geçen maktül Sadık Yüksek'in ise araca doğru el kol hareketleriyle tepki gösterdiği görülüyor. Maktülün daha sonra yolun ortasında duran aracın yanına ilerlediği, tepkisini sürdürdüğü ve sanığın ise aracın kapısını açarak maktülü yumrukladığı da görüntülerde yer alıyor. Yere yığılan Sadık Yüksek'in bir daha da kalkamadığı, çevredeki vatandaşların yardım için Yüksek'in yanına koştukları görülüyor. 

Görüntü Dökümü-----------------------Olay anına ilişkin görüntüler-genel ve detaylar

Ölen kişinin fotoğrafı (ek)


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Haber
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Haber
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Haber
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Apple, koronavirüs nedeniyle bir ülke hariç dünya genelindeki tüm mağazalarını kapatıyor Haber
Apple, koronavirüs nedeniyle bir ülke hariç dünya genelindeki tüm mağazalarını kapatıyor
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Haber
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Uğur Akkuş Hülya Avşar Muhterem Nur
Spor Falcao Ünal Karaman Bülent Uygun Emre Belözoğlu Göksel Gümüşdağ
Daha Fazla Mart Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: (ölen kişinin fotoğrafıyla) GAZİOSMANPAŞA'DA ÖLDÜREN YUMRUK KAMERADA: 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 13:37:21. #1.14#