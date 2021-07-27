(Ölen kişilerin fotoğrafıyla)BEYOĞLU'NDA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ, 1 YARALI (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(Ölen kişilerin fotoğrafıyla)BEYOĞLU'NDA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ, 1 YARALI (1)

(Ölen kişilerin fotoğrafıyla)BEYOĞLU'NDA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ, 1 YARALI (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DHA Beyoğlu'nda akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

DHA Beyoğlu'nda akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Örnektepe Mahallesi, Kanarya sokakta saat 13.45 sıralarında dünür oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflardan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, silahla bacağından vuruldu. Yaralı kişi de bunun üzerine silahla karşı taraftan 3 kişiyi vurarak, öldürdü. Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Gözaltına alınan yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı. 

Görüntü dökümü:

------------1. fotoğraf Berk Giray ölen damat2. fotoğraf Hulusi Giray  ölen baba3. fotoğraf Burak giray ölen yeğen//////////

-Olay yeri


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su İlham Aliyev Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Ece Erken Seda Sayan Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
(Ölen kişilerin fotoğrafıyla)BEYOĞLU'NDA AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 3 ÖLÜ, 1 YARALI (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 17:33:11. #1.16#

title