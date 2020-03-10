Ölen kedisine son bakış
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İtfaiye, Güncel

Ölen kedisine son bakış

SULTANGAZİ'de, evden dışarı çıkamaya çalışan kedi, pencere aralığına sıkışarak öldü.

10.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:07
Ölen kedisine son bakış

SULTANGAZİ'de, evden dışarı çıkamaya çalışan kedi, pencere aralığına sıkışarak öldü. Beslediği kediyi o halde gören kadın gözyaşlarını tutamadı.

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin giriş katında oturan Sevda Köse, evin hava alması için mutfak bölümünde bulunan pencereyi üstü açık kalacak şekilde bıraktı. Bir yıldır beslediği 'Sarı Mars' adlı kedisi pencerenin üstündeki aralıktan dışarı çıkmaya çalışırken boynu pencerenin aralık bırakılan kısmına sıkıştı. Kediyi o halde görenler komşuları durumu itfaiyeye ve ev sahibi Seda Köse'ye haber verdi. Haberi alınca eve gelen Sevda Köse, kedisini pencereye sıkışmış olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve girerek kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Ancak kedinin öldüğü ortaya çıktı. Bir itfaiye eri kedinin sahibi Sevda Köse'ye, "Kediyi alacak mısınız? Gömecek misiniz?" diye sordu. Köse, "Ben gömemem. Bakamıyorum" dedi. İtfaiye erleri tarafından bir poşete konulan kedi, gömülmek üzere evden götürüldü. Köse gözyaşları içerisinde ölen kedisinin götürülmesini izledi. 

"DAHA ÖNCEDEN ÇIKIYORDU"

Kedisinin ölmesiyle ilgili konuşan Sevda Köse, "Benim dükkanım var. Dükkana gittim. Evin içi hava alsın diye camı üstten biraz açtım. Daha önceden çıkıyordu, hiç böyle bir şey olmadı." dedi. 


Kaynak: DHA

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