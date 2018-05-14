Ölen Kaplumbağaya Otopsi Yaptılar, Midesinden Plastik Oyuncaklar Çıktı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, ölü bulunan deniz kaplumbağasının midesinden midesinden plastik oyuncak ve düdük çıktı.
Vatandaşların uyarısıyla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekibi ölü bulunan deniz kaplumbağasının otopsisini yaptırdı. 42 kilogram ağırlığında ve 60 cm boyundaki deniz kaplumbağasının midesinde düdük ve plastik oyuncak çıktı.
"SÜRPRİZ YUMURTADAN DEĞİL KAPLUMBAĞADAN ÇIKTI"
DEKAMER, twitter hesabından kaplumbağanın midesinden çıkanların fotoğrafını paylaşarak "Bu oyuncak ve düdük sürpriz yumurtadan değil, bugün ölü bir deniz kaplumbağasının midesinden çıktı. Plastik atıklar yaban hayatını öldürüyor, lütfen atıklarımızı doğaya atmayalım" mesajını verdi.
DUYARLI OLMA ÇAĞRISI YAPILDI
DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, "Caretta carettaların yaşam mücadelesinde karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi denizlere atılan plastik atıklar. Plastik atıklar, yaban hayatını öldürüyor. Bu nedenle birçok canlı boğularak ya da farklı nedenlerle yaşamını yitiriyor. Bu canlıları korumak için tüm bireylere büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Bu plastik oyuncak ve düdük bugün ölü bir deniz kaplumbağasının midesinden çıktı. Plastik atıklar, denizleri kirletiyor ve canlı hayatını tehdit ediyor. Doğaya karşı daha duyarlı olmalıyız" dedi.
-
CHP Lİ BELEDİYELER DE İŞ MAKİNALARI İLE DENİZİ ÇÖPLE DOLDURUYOR. SORSANIZ ONLARDAN DAHA MEDENİ, ÇEVRECİ VE HAYVANSEVER YOKTUR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
BİLİNÇSİZ İNSANLAR ÇÖPÜ ÇÖPE DEĞİLDE DENİZE VEYA SOKAĞA ATARSA OLACAĞI BU!!! YAZIK YA VİCDANINIZ NASIL RAHAT EDİYOR BİR CANLIYA ZARAR VERİYORSUNUZ NASIL UYUYABİLİYORSUNUZ YAZIK COK COK YAZIK!!!!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
bu düdük titanicten kalmasın..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
İNSANOĞLUNUN İCADI PLASTİKLER KAPLUMBAĞALARI BALIKLARI DEĞİL BÜTÜN DENİZİ VE DOĞAYI TEHDİT EDİYOR HATTA ÖLDÜRÜYOR İNSANLIĞIDA ÖLDÜRMEDEN ENGEL OLUNMALICevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Bizim halkımıza ne anlatsan boş. Boşuna demiyoruz bunları bulup eğitip Suriye'ye asker olarak yollayacaksın canlı kalanları bombalayacaksın. Yoksa bize müstehak. Eğitim ahlak sıfır.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır