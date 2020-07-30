Ölen kadın polis memurundan geriye bu görüntüler kaldı Ölen kadın polis memurundan geriye bu görüntüler kaldı Ölen kadın polis memurunun cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Ölen kadın polis memurundan geriye bu görüntüler kaldı

Ölen kadın polis memurunun cenazesi yakınlarına teslim edildi...Olay sırasında yanında bulunan eşi gözyaşı döktü

Kadın polis memurunun evliliklerinin 10. yıl dönümünde acı ölümü

Eşiyle tatil için Antalya'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli kadın polis memuru boğularak hayatını kaybetti

Cenazeyi teslim alan eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu

Özdoğan çiftinin acı olay olmasa bugün Karabük'e, Özgül Özdoğan'ın ailesinin yanına gidecekleri öğrenildi

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde evliliklerinin 10. yıl dönümünde denizde boğularak hayatını kaybeden kadın polis memurunun cenazesi eşi ve yakınlarının gözyaşları arasında morgtan alındı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru 30 yaşındaki Özgül Özdoğan, tatil için eşi ve çocuğuyla Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'ne geldi. Burada çadır kuran aile tatillerini yapmaya başladı. Dün 10'uncu evlilik yıl dönümlerini kutlayan Özgül Özdoğan ev Eşi Seyit Özdoğan, gece saatlerinde denize girdi. 3 yaşındaki oğlu Özgür ile yüzen Seyit Özdoğan'ın arkasında eşi de deniz yatağında yüzüyordu. Seyit Özdoğan, oğlu ile kıyıya çıkarken arkasından eşinin gelmediğini fark etti. Kendi imkanlarıyla aramasından sonuç alamayan Seyit Özdoğan(32), durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda, polis sağlık ve Sahil Güvenlik Ekibi geldi. Bulunarak kıyıya çıkarılan Özgül Özdoğan, hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetti. 1 çocuk annesi Özdoğan'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Haber verilmesi üzerine Özgül Özdoğan'ın Karabük'te yaşayan annesi Gülser, babası Durmuş Doymuş, özel araçlarıyla morga geldi. İfade işlemleri tamamlanan ve esnaflık yapan Seyit Özdoğan'ın da eşinin cenazesini almak için morga geldi. Seyit Özdoğan ve eşinin ailesi cenazenin Karabük'e toprağa verilmesinde karar kıldı. Eşinin cenazesinin alınması sırasında morg kapısında bekleyen Seyit Özdoğan, gözyaşlarına boğuldu. Yere çöken ve titrediği görülen Özdoğan'ın polis memurları güçlükle ayakta tutabildi. Özgül Özdoğan'ın yakınları tarafından alınan cenaze toprağa verilmek üzere Karabük'e götürüldü.

Özgül Özdoğan'ın tatil için Antalya'ya geldikleri ve bugün Seyit Özdoğan'ın ailesini son kez ziyaretlerinin ardından Kurban Bayramı için Karabük'e gidiş hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA