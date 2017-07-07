Ölen Hastanın Yakınları Hastanenin Camlarını Kırdı

KARABÜK'te oturan engelli 61 yaşındaki Ali İhsan Şanlı, kalp rahatsızlığı şikayeti üzerine tedavi uygulanıp evine gönderildikten 4 saat sonra tekrar rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede öldü. Duruma tepki gösteren Şanlı'nın yakınları acil servisin camlarını kırdı.



Yürüme engelli Ali İhsan Şanlı, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle'deki evinde rahatsızlandı. Şanlı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şanlı, tedavi uygulandıktan sonra sabah saatlerinde evine gönderildi. Yaklaşık 4 saat sonra tekrar rahatsızlanan Şanlı'nın ambulansta duran kalbi acil serviste kalp masajı ile yeniden çalıştırıldı. Anjiyo yapılıp yoğun bakıma alınan Şanlı, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



Yakınları, dün gece Şanlı'ya hastanede gerekli müdahalenin yapılmadığını ileri sürerek duruma tepki gösterdi. Şanlı'nın yakınları acil servisin camlarını kırdı. Özel güvenlik görevlileri ve çağrılan polis ekipleri hasta yakınlarını sakinleştirdi.



Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Ali Rıza Şanlı, kardeşinin hastanenin ihmali sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürerek şöyle konuştu:



"Kardeşim dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanıyor ve ambulansla hastaneye getirdik. Burada sabah 6'ya kadar filmleri ve tahlilleri yapılıyor. Kan değerleri yüksek çıkıyor ama acildeki nöbetçi doktor çıkarıp eve gönderiyor. Evde kardeşim tekrar rahatsızlanıyor kalbi duruyor. Ambulansla tekrar hastaneye kaldırıyoruz ve yapılan kalp masajı ile tekrar hayata döndürülüyor. Acil olarak alındığı ameliyattan çıkamadı. Hastaya bu kadar mı önem veriliyor. Bu doktor okuldan mezun olurken nasıl ve ne yemini etti. Bu işin peşini bırakmayacağız." - K