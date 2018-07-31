Ölen Hastanın Gözlerini Çaldılar: Yerinden Kanlar Fışkırıyordu!

Mısırlı vatandaş, başkent Kahire'deki El-kasr El-ayni Hastanesini vefat eden erkek kardeşinin gözlerini çalmakla suçladı.

MORGA GİRİNCE ŞOKE OLDULAR

Abduttavab isimli Mısırlı, kardeşinin naaşını almaya gittiğinde gözlerinin çıkarıldığını gördüğünü belirterek, "Hastane yönetimi kardeşimin ölümünü sabah saatlerinde haber verdi. Morga girdiğimizde ve bedenini aldığımızda kardeşimin çalınan gözlerinin yerinden kanlar boşalıyordu" ifadelerini kullandı.

HASTANE, "NASIL OLDU BİLMİYORUZ" DEDİ

Hastane çalışanlarının olayın nasıl gerçekleştiği konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Abuttavab, "Hastanedeki hemşireler, ölen kardeşimin getirildiğinde ve morga sokulduğunda organlarının tamam olduğunu ve bu olayın nasıl olduğunu bilmediklerini anlattı" şeklinde konuştu.

Abduttavab, hastanenin kendisine verdiği raporda kardeşinin gözlerinin çalınması ile ilgili hiçbir şey yazmadığını da aktardı.