Ölen genç çiftin kazasında ihmal iddiası
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Ölen genç çiftin kazasında ihmal iddiası

Adana'da dün sabah aldıkları otomobil ile gezintiye çıktıkları akşam tırın altında kalarak can veren çiftin yakınları, kazada tır sürücüsünün ihmali olduğunu öne sürerek gözyaşı döktü.

Ölen genç çiftin kazasında ihmal iddiası
09.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:09

Adana'da dün sabah aldıkları otomobil ile gezintiye çıktıkları akşam tırın altında kalarak can veren çiftin yakınları, kazada tır sürücüsünün ihmali olduğunu öne sürerek gözyaşı döktü. Cenazelerin ise korona virüs testi yapılacağı için yarın defnedileceği öğrenildi.

Ceyhan ilçesinde yaşayan 2 çocuk sahibi Çağrı-Gizem Cesur çifti dün sabah, biriktirdikleri 107 bin lira ile yatırım amaçlı ikinci el otomobil satın aldı. Çift, akşam Yumurtalık'tan Ceyhan'a dönerken 32 yaşındaki Çağrı Cesur yönetimindeki 59 AAV 341 plakalı otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.'nin kullandığı 77 AZ 636 plakalı tırın altına girdi.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tırın altında sıkışan çift, uzun süren çaba sonunda çıkartıldı. Sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi. Tır sürücüsü Rauf K. gözaltına alınırken, çiftin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Sabah saatlerinde cenazelerini almak için morga gelen aile yakınlarıysa ikinci bir şoku burada yaşadı. Korona virüs testi yapılacağı için cenazelerini yarın alabileceklerini öğrenen aile yakınları gözyaşlarına boğularak tekrardan Ceyhan'a döndü.

Kazayı gören ve olayda ihmal olduğunu öne süren Çağrı Cesur'un arkadaşı Mustafa Deniz, gazetecilere olayı anlattı.

"Onlar bizim canımızdı"

Tırın yola aniden çıktığını söyleyen Deniz, "Otomobiliyle yolda benim arkamdan geliyordu. Bana selektör yaptı ve ben de yol verdim. Benim hızım 70-80 kilometreydi o da 100-110 civarında seyrediyordu. O yol ölüm dairesi. Çok canlar gitti orada. İhmal var. Tır şoförünün ihmali var. 15 metrelik tırı yola çıkartıyor. Arkadaşım sağ tarafa kaçabildiği kaçar kaçmış ve o da orta kısma denk gelmiş. Evleri yoktu yeni bir ev alacaklardı yatırım için araç aldılar. Hatta 1-2 hafta önce dubleks bir eve bakmışlardı. Onlar bizim canımızdı. Yetkililerden sadece ihmal varsa cezalarını çekmesini istiyoruz" diye konuştu.

"2 çocuk hem öksüz hem yetim kaldı"

Çağrı Cesur'a ilk ulaştıklarında nabzının daha attığını kaydeden Deniz, "Aradan 5-10 dakika geçtiğinde ikisine de eks dediler. Acımız büyük. İhmali olanlar cezasını çeksin. Bizim birbirimizden haberimiz yoktu. Tesadüf benden yol istedi. Ben sağa geçtim aradan 15-20 saniye geçmeden kazayı gördüm. İlk başta onların aracı olduğunu sanmadım. Daha önce başka arabaları vardı çünkü. Kaza yaptıkları aracı sabah almışlar zaten. 2 çocuk şu an hem öksüz hem yetim kaldı. Neden? Adamın birisi keyfi yola çıktığı için. Bir ihmal yüzünden aile yok oluyor. Bunun hesabını kim verecek. Orada hiçbir ışık yok" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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