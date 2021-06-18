Ölen eşe son bakış yürek burktu
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Ölen eşe son bakış yürek burktu

Ölen eşe son bakış yürek burktu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde oturduğu binanın bahçesinde yürüyüş yapan yaşlı adam, dinlenmek için oturduğu bankta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde oturduğu binanın bahçesinde yürüyüş yapan yaşlı adam, dinlenmek için oturduğu bankta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Evlerinin balkonundan ölen eşini izleyen kadının bakışları ise görenlerin yüreğini burktu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Tunca Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Arif İ. (79) oturduğu binanın bahçesinde yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüyüş yapan Arif İ., dinlenmek için banka oturdu. Burada fenalaşan yaşlı adam, yere yığıldı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Arif İ.'nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Eşine son bakışı yürekleri dağladı

Öte yandan, bu sırada evlerinin balkonundan olup biteni izleyen Arif İ.'nin eşi Zümrüt İ.'nin ölen kocasına bakışları görenlerin yüreğini burktu. Arif İ.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Ölen eşe son bakış yürek burktu
Ölen eşe son bakış yürek burktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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