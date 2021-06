ÖLEN "CESUR"UN SAHİPLERİ VETERİNER KLİNİĞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Sevil Coşgun, "İnanamadım öldüğüne. Hala da kabullenemiyorum. Çok acıydı, hala kendime gelemiyorum. Ama hukuki süreç için güçlü olmam gerekiyor" dedi. Veteriner kliniği yaptığı yazılı açıklamada Cesur'a ilk müdahalesinin gerektiği şekilde yapıldığı, kontrollü bir şekilde gözlem altında tutulmak koşuluyla taburcu edildiğini belirtti.

Olay, bir hafta önce Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk sahibi Sevil ve Ufuk Coşgun'un 4 yaşındaki Toy Poodle cinsi 'Cesur' adlı köpeği, baba Ufuk Coşgun ile birlikte akşam saatlerinde dışarıda dolaştığı sırada 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Cesur'u sokak köpeklerinden kurtaran Coşgun, köpeğini eve getirdi. Hemşirelik yapan Sevil Coşgun ise Cesur'u, internetten bulduğu Küçükyalı'daki bir nöbetçi veterinerlik kliniğine götürdü. İddiaya göre, klinikte muayene edilen Cesur, iç kanamadan şüphelenen Sevil Coşgun'un ısrarına rağmen ultrasonla kontrol edilmeden veteriner hekim tarafından iğne yapılarak evine gönderildi. Yaklaşık 17 saat sonra ise Cesur evde hayatını kaybetti. Köpeklerinin ölümünden veteriner kliniğini sorumlu tutan aile, şikayetçi olarak yetkililerden yardım istedi. Maltepe Kaymakamlığı olayla ilgili, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine talimat vererek veterinerlik kliniği hakkında inceleme başlattı. "KÖPEĞİNİZİN HİÇBİR ŞEYİ YOK. ŞOKA GİRMİŞ, ALIP EVE GÖTÜRÜN' DEDİLER."Sevil Coşgun, "4 yıl önce ailemize katılan, ailemizin bir bireyi olan Toy Poodle cinsi bir köpeğimiz vardı, ismi Cesur. Geçen hafta çarşamba gecesi sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı. Hemen apar topar internetten en yakın nöbetçi veterineri aradığımda internet puanlarına güvenerek onları tercih ederek oraya getirdim. Veteriner hekim muayene ettikten sonra, 'Köpeğinizin hiçbir şeyi yok. Şoka girmiş, alıp eve götürün. Fazla da ilgilenmeyin, sevmeyin. Ertesi akşam tekrar getirin, antibiyotiğini tekrar yapacağım' dedi. Sağlıkçı olduğumu ve iç kanama geçirebileceğini söyledim. Çünkü karın bölgesi mordu yavrumun. 'hayır, bunlar diğer hayvanların tutmasından kaynaklanıyor. Ben size krem ve pomat vereceğim birkaç güne kadar geçecek' dedi. O gece bizi eve gönderdi. Ertesi gün, köpeğim beni gördüğünde kuyruğunu sallıyordu. Ama veterinerin belirttiği saate kalmadan oğlum son nefesini verdi. Apar topar kucağıma alıp en yakın veterinere getirdiğimde köpeğimin iç kanamaya bağlı kalbinin durduğunu belirtip raporladılar" dedi.İşini bilmeyen, işinin ehli olmayan kişilerin bu mesleği yapmasını istemiyorum diyen Coşgun, "Onlar hayvan değil sadece bizim canımız. Yavrumuzdan ayrı koymuyoruz. Lütfen artık bunlar yasa olarak da işleme geçsin istiyorum. Veteriner klinikleri, iyi olanlarını tenzih ediyorum. Bundan geçimlerini sağlıyorlar. Helaliyle kazansınlar, vicdanlarıyla bu işi yapmalarını istiyorum" diye konuştu.

"ULTRASONUMUZ VAR AMA HEKİMİMİZ BUNU YAPMAYI BİLMİYOR"Köpeğinin vefatından sonra yaşananları anlatan Coşgun, "O gece, 'Hemşireyim. Bir ultrason çeksek' dedim. 'Şu an gerek duymuyorum, Gerekirse yarın akşam geldiğinizde yapılır' dedi. Köpeğim vefat ettikten sonra, Cesur'la birlikte büyüyen 11 yaşındaki kızım Su, veterineri aradığında 'Neden ultrason çekmediniz, biz size bunu söyledik' dediğinde, 'Ultrason yok burada' dediler. 'O zaman neden olmadığını söylemediniz, biz sizi tercih etmezdik gelmezdik. Başka yere giderdik' dedi. O da, 'Gelmeseydiniz o zaman' dedi. Sonra veteriner ortaklarından bir bey beni aradığında, 'Efendim, ultrasonumuz var ama hekimimiz bunu yapmayı bilmiyor. O yüzden bunu kendisine yediremediği için bunu size söylememiş' dedi. O zaman dedim 'Bizi başka bir yere yönlendirmeliydi.' Biz bu iş için donanımlı değiliz ama şuraya gidin diyerek yönlendirme yapsaydı. Benim köpeğim şoka girmiş ertesi gün kendine gelirmiş hiçbir şeyi yokmuş denildi bana. O yüzden ben Cesurumun arkasındayım. Hakkını aramak istiyorum. Gerekli suçluların gerekli cezalarını çekmelerini istiyorum" şeklinde konuştu. "İNANAMADIM ÖLDÜĞÜNE. HALA DA KABULLENEMİYORUM"Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Coşgun, "Çok acıydı, hala kendime gelemiyorum. Ama hukuki süreç için güçlü olmam gerekiyor. O gece vefat ettiğinde Cesur'u kucağıma aldığımda onu sevdim, öptüm kafası buz gibiydi. İnanamadım öldüğüne. Hala da kabullenemiyorum. Sanki, bir yere gönderdim. Sanki, bir tatile gitmiş gibi hissediyorum. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen, başka Cesur'lar yanmasın. Bu hayvanların dili olun. Onların dili biz olmalıyız. Gerekli yasa ve hukuk süreçlerini başlatmamız için arkamızda destek istiyoruz" dedi. "İNSANLAR BU PUANLARA İTİBAR EDİP LÜTFEN GÖTÜRMESİN YAVRULARINI"Sevil Coşgun, "Ben o gece internet arama motorlarında en yüksek puana güvenerek o veterinere getirdim. Bu puanlamalara kimsenin güvenmemesini istiyorum. Çünkü ben bu hatayı yaptım. Nöbetçi veteriner klinikleri olarak, her yer açık değildi. Belli bir seçeneğim vardı. Puanlama sisteminin sahte olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bu puanlara itibar edip lütfen götürmesin yavrularını" ifadelerini kullandı. "İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"Sevil Coşgun'un eşi Ufuk Coşgun, "Ben Cesur'un babasıydım. Oğlum vefat etti. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten zor. Hepimizle çok yakındı. En çok benimle yakındı. Biz bu konuyla ilgili gerekli hukuki süreci başlattık. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunduk. Biz, bunun hukuki mücadelesini her şekilde vereceğiz, sonuna kadar. Ayrıca, İlçe Kaymakamı Meftun Dallı Beyefendi'ye çok teşekkür ederiz vermiş olduğu destek için" şeklinde konuştu.

VETERİNER KLİNİĞİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, veteriner kliniğinin yaptığı yazılı açıklamada, "17 Haziran 2021 tarihinde gece 01.46'da kliniğimize sokak hayvanları saldırısıyla gelen 'Cesur' isimli hastamıza ilk müdahalesi gerektiği şekilde yapılmış, hasta bilinci açık şekilde herhangi bir kanaması olmadan kontrollü bir şekilde gözlem altında tutulmak koşuluyla taburcu edilmiştir. Ertesi gün sabah getirilmesi istenmiş olup, hasta sahiplerinin büyük ihmali doğrultusunda akşama kadar hiçbir kliniğe götürülmemiştir. ve bu ihmal sonucunda hastamız vefat etmiştir. Hasta sahibimize baş sağlığı diliyoruz. Bizler 7/ 24 hastalarımızın yaşam kalitesini arttırmak için çabalamaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı