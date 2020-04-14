Ölen Bir İnsandan İlk Kez Bir Başkasına Koronavirüs Bulaştı!
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Koronavirüs, Adli Tıp, Tayland, Teknoloji

Ölen Bir İnsandan İlk Kez Bir Başkasına Koronavirüs Bulaştı!

Tayland'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili bir ilk yaşandı. Yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden bir insandan bir başkasına yeni tip koronavirüs bulaştı.

14.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:53
Ölen Bir İnsandan İlk Kez Bir Başkasına Koronavirüs Bulaştı!

Tayland'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili bir ilk yaşandı. Yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden bir insandan bir başkasına yeni tip koronavirüs bulaştı.

Koronavirüs Salgınında Bir İlk Yaşandı

BuzzFeed'de yer alan habere göre yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden bir insandan adli tıp uzmanına yeni tip koronavirüs bulaştı. Tayland'da yaşanan bu olay, yeni tip koronavirüs salgınında bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Filovirüsler ailesinden bir RNA virüsü olan Ebola'nın ölü bedenlerden bulaştığı biliniyordu. Tayland'da yaşanan bu olay ile birlikte yeni tip koronavirüs'ün de ölü bedenlerden bulaştığı ortaya çıktı. Yeni tip koronavirüs'ün ölü bir bedende ne kadar süre aktif bir şekilde kaldığı ise henüz bilinmiyor.

New Haven Üniversitesi'nden sağlık politikaları uzmanı Summer Johnson McGee, canlı veya ölü farketmeksizin bir yeni tip koronavirüs vakası ile temas ederken koruyucu ekipman kullanılması gerektiğini belirtti.

Bu durumun endişe verici olduğunu belirten Prof. Dr. Angelique Corthals, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yalnızca sağlık çalışanlarının değil, morg teknisyenlerinin ve cenazeler ile ilgilenen insanların da korunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Tamindir

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