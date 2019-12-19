Ölen babasının akülü sandalyesini bağışladı

19.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:28

Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesinde İklime-Engin Sıpçık çifti bir süre önce vefat eden babasının akülü sandalyesini bağışladı.



Uzun süredir yatağa bağımlı yaşayan İklime Sıpçık'ın babası Ahmet Yılmaz'ın vefatından sonra babasının kullanmış olduğu akülü sandalyeyi, geçirdiği kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Osman Tunçyürek'e hediye etti.



Babalarının vefatıyla birlikte ihtiyaç sahibi bir vatandaşa babalarının akülü arabalarını vermeyi çok istediklerini anlatan İklime - Engin Sıpçık çifti "Babamızın ayakları geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kesilmişti ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Kendisine zor şartlarda akülü bir sandalye almıştık. Yakın zamanda da babamız vefat etti. Biz de akülü sandalyeyi bir ihtiyaç sahibine bağışlamak istiyorduk. Sonunda bu isteğimizi yerine getirdik. Uzun süredir akülü sandalyeye ihtiyacı olan Osman Tunçyürek'e babamızdan kalan akülü sandalyeyi hediye ettik. Arkadaşımızın ihtiyacını giderdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.



Uzun bir süre sonra akülü araca kavuşan Osman Tunçyürek ise bu anlamlı davranıştan dolayı İklime- Engin Sıpçık çiftine teşekkür etti. Tunçyürek "Benim imkanım olmadığı için akülü sandalyeyi alamıyordum. Eve bağımlı kalmıştım. Artık dışarıda gezebileceğim. Benim için sürpriz oldu. Bize bu mutluluğu yaşatan İklime-Engin Sıpçık çiftine ve buna vesile olan Ömer Aydoğmuş Bey'e çok teşekkür ediyorum. Allah kimseyi yatağa bağımlı, yürüyemeyen kullarından eylemesin" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA