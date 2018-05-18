Ölen Babasına Yakın Olmak İsteyen Çocuk Klimanjaro'ya Tırmandı

Montannah Kenney 3 yaşındayken babasını kaybetti. Babasına daha yakın olmak isteyen 7 yaşındaki Kenney, Afrika kıtasının en yüksek dağı Tanzanya'daki Kilimanjaro'ya tırmandı.

TIRMANIŞ 6,5 GÜN SÜRDÜ

Minik dağcı, 5 bin 895 metre yüksekliğindeki dağa tırmanan en genç insan olmayı başardı. ABD'nin Texas Eyaleti'nde yaşayan Montannah ve annesi Hollie Kenney, bir yardım kuruluşu aracılığıyla bu emellerini gerçekleştirdi. Dağa tırmanmadan önce aylarca yoğun bir eğitimden geçen Montannah, tırmanışı 6.5 günde tamamladı.