Ölen akrabalarının dua merasiminden dönüşte kazada hayatlarını kaybettiler
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti.
Şahin Köse idaresindeki 55 AB 557 plakalı otomobil, Samsun Ordu karayolu Kerimbey mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Münevver Anayol ile Asibe Karaman'a çarptı.
Kazada Anayol, olay yerinde ağır yaralanan Karaman ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Anayol ve Karaman'ın, ölen akrabaları için düzenlenen dua merasiminden evlerine döndükleri öğrenildi.