Ölen ABD'li arkeolog Love'ın arkasından yakışıksız paylaşıma tepki
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Amerika Birleşik Devletleri, Datça, Güncel

Ölen ABD'li arkeolog Love'ın arkasından yakışıksız paylaşıma tepki

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yaklaşık 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Knidos Antik Kenti'nde, 1967-1977 yılları arasında 10 yıl süreyle kazı çalışmalarında bulunan ABD'li arkeolog Iris Cornelia Love'ın, 87 yaşında ölüm haberinin ardından, CHP'li Datça Belediyesi'nin resmi internet...

20.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:11
Ölen ABD'li arkeolog Love'ın arkasından yakışıksız paylaşıma tepki

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yaklaşık 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Knidos Antik Kenti'nde, 1967-1977 yılları arasında 10 yıl süreyle kazı çalışmalarında bulunan ABD'li arkeolog Iris Cornelia Love'ın, 87 yaşında ölüm haberinin ardından, CHP'li Datça Belediyesi'nin resmi internet hesabından, 'İyi bilmezdik' paylaşımda bulunması tepkiyle karşılandı.

Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım, ölünün ardından yapılan saygısızlık olarak nitelendirildi. Tepkiler üzerine; Datça Belediyesi'nin özür dileyerek, paylaşımını kaldırması tepkileri dindirmedi. Resmi bir kurumun hesabından böyle bir paylaşımda bulunulmasının hiç yakışık almadığı vurgulandı.

AK Parti Datça Belediye Meclis Üyesi Haluk Laçin, yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi. Laçin, "ABD'li arkeolog Love'ın ölümünden sonra belediyemizin sosyal hesabından yapmış olduğu duyuruyu tamamen yanlış buluyorum. Arkeoloğun ölümünün ardından bu şekilde bir hitapta bulunulması doğru değildir. Bizim dini inancımıza göre de ölümün arkasından hiçbir şekilde kötü konuşulmaz" dedi.'TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA İLİŞKİN KANIT YOK'Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölüm öğretim üyesi, Knidos kazı ve restorasyon Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı ise, ABD'li arkeolog Love'ın 10 yıl süren kazı çalışmalarını değerlendirdi.   Knidos Antik Kenti'nde, 2012 yılından bu yana kazı ve restorasyon çalışmaları başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Doksanaltı, "Love'un burada yaptığı kazı çalışmaları arkeoloji bilimine aykırı olduğu gibi, doğa, tarih ve kültür varlığı tahribatına yol açmıştır. Doğa, tarih ve kültür varlıklarına verdiği zararlar arkeoloji bilimi adına utanç vericidir" dedi.

Love'ın tarihi eser kaçakçılığı yaptığına ilişkin iddialarla ilgili görüşlerini de açıklayan Prof. Dr. Doksanaltı, "Ben, bu konuya pek ihtimal vermiyorum. Çünkü bu konuda daha önce yöreden birçok kişiyle görüştüm, onları dinledim. Kaçırıldığını söyledikleri eserlerin birçoğu Bodrum Müzesi'nde bulunuyor. Kaçırılma olaylarına pek itibar etmiyorum. Hatta altından heykeller çalındığı iddia edenler bile oldu. Peki, nerede bu altından heykeller? Yanıtı olmayan iddialardır bunlar. ve bunlar inandırıcı da değil" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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