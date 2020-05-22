Oleg Cassini'den dijital "Gelin Danışmanlığı" hizmeti Online Stil Danışmanlığı hizmeti, Oleg Cassini'nin yeni başlattığı bir dijital platform olarak, gelin adaylarının belirlediği tarih ve saatte, alanında uzman, yıllardır gelinlere ve seçimlerine yön veren deneyimli stil danışmanları ile gelin adaylarını bir araya getiriyor.

Online Stil Danışmanlığı hizmeti, Oleg Cassini'nin yeni başlattığı bir dijital platform olarak, gelin adaylarının belirlediği tarih ve saatte, alanında uzman, yıllardır gelinlere ve seçimlerine yön veren deneyimli stil danışmanları ile gelin adaylarını bir araya getiriyor.

Oleg Cassini'den yapılan açıklamaya göre, Online Stil Danışmanlığı hizmeti ile marka, şimdiye kadar kurulan hayaller, yarım kalan hazırlıklar ve psikolojisini iyileştirmeye çabalayan gelin adaylarına destek olmak için önce insan felsefesiyle yola çıkıyor.

Türkiye'de ilk defa online stil danışmanlığı hizmeti ile önceliğini gelin adaylarının iyi hissetmesini sağlamak olarak belirleyen marka hizmetini evinize kadar getiriyor.

Online stil danışmanlığı hizmetinden faydalanan gelin adayları için de mağazalarda randevu önceliği, mevcut stoklardan öncelikli olarak faydalanma ve ekstra indirimler gibi birçok ayrıcalık sağlayan marka, gelin adaylarının yıllardır en yakın destekçisi olarak bu zor günlerde de yine gelin adaylarının yanında yer alıyor.

İlk 3 günde tüm randevu saatleri müşteri tarafından büyük ilgiyle tamamen doldurulan marka, hafta sonu ve tatillerde de hizmeti sunmaya devam ediyor.

Kaynak: AA