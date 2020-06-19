HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Oleg Cassini, Antalya mağazasını açtı

Türkiye genelinde kapılarını yeniden açan Oleg Cassini, 700 metrekarelik yeni mağazasını Antalya'da tüketicisi ile buluşturdu.

Oleg Cassini, Antalya mağazasını açtı
19.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:45

Türkiye genelinde kapılarını yeniden açan Oleg Cassini, 700 metrekarelik yeni mağazasını Antalya'da tüketicisi ile buluşturdu.

Oleg Cassini'den yapılan açıklamaya göre şirket, yeni normalleşme süreci ve düğün sezonunun açılmasıyla birçok ilde kapılarını yeniden açtı.

Antalya mağazasını açıp, nikahı ya da özel günü ertelenen gelin adayları ve yakınları için pratik ve estetik seçenekleri Antalyalılarla buluşturan marka, tüketicileri yüksek hijyen ve güvenlik önlemleri ile Muratpaşa'daki 700 metrekarelik yeni mağazasına bekliyor.

Türkiye'deki 13. mağazası olma özelliği taşıyan Antalya mağazası, yüzlerce gelinlik ve abiye seçeneklerini tüketicilere sunuyor.

34 bedenden 50 bedene bir çok beden için seçenek sunan marka, ayrıca online alışveriş sistemiyle ülkenin dört bir yanına güvenli teslimat gerçekleştiriyor.

Korona döneminde, gelinlik ve abiye satın almak isteyen müşterilerin kalabalık ortamlara girmesini en aza indirgemeyi hedefleyen Oleg Cassini, Türkiye'de ilk defa başlatılan Online Stil Danışmanlığı ile müşterilerin kıyafetleri, tarzları ve konseptlerine dair daha fazla fikir sahibi olmasını sağlıyor.

Bu sayede hem gelin adayları, hem özel günleri için abiye arayanlar uzman stil danışmanlığı kadrosuyla ücretsiz olarak sağlanan dijital danışmanlığı alabiliyor.

Mağazalarını ülke genelinde salgın dönemi çalışma prosedürüne göre sıkı korona önlemleri ile birlikte yeniden açan marka, gelin adaylarını randevu oluşturarak mağazalarına davet ediyor.

Randevular, 60 dakika olarak belirlendi

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Oleg Cassini salgın dönemi çalışma prosedürü kapsamında, gelinlik ve abiye randevuları 60 dakika olarak belirlenirken, randevular arasındaki yarım saatlik süre içerisinde, servis verilen alan ve deneme yapılan ürünlere ait dezenfekte işlemi sağlanıyor.

Gelinlik ya da abiye randevusu alan müşteriler yanlarında en fazla bir misafir getirebiliyor. Bu şekilde mağaza içi trafik kontrolü sağlanırken hem çalışan hem müşteri sağlığı optimum düzeyde korunuyor.

Mağaza girişinde müşterilerin ve yakınlarının maske takma zorunluluğu takip ediliyor ve müşterilerin maskesiz olması durumunda kullan/at maske mağaza tarafından temin edilerek müşteriye sunuluyor.

Mağazaya randevusuz gelen müşteriler için, mağazanın o anki müsaitliğine göre randevu sağlanarak servis için kabul ediliyor, müsaitlik olmadığı durumda ileriki tarihler için randevu güvenli bölge adı verilen mağaza içi bir bölgede sağlanıyor.

Mağaza içindeki müşteriler için daha önce sunulan kahve, çay gibi ikramlıklar bu dönemde risk oluşturacağından dolayı yalnızca paketli su ikramı yapılıyor.

Çalışan sağlığı için koruma önlemleri de artırıldı

Oleg Cassini ayrıca bu süreçte binlerce çalışanın da sağlığını korumak üzere önlemlerini artırdı.

Buna göre, her mağazanın büyüklüğü ve kapasitesine bağlı olarak çalışan sayısı da benzer oranlarda belirleniyor, belli kapasitenin üzerinde çalışan aynı anda mağazada bulunmuyor.

Günlük olarak mağaza yöneticileri tarafından servis ve satış süreci denetlenerek sürdürülebilir sağlık felsefesi gözetiliyor.

Yine mağaza yöneticileri tarafından, günlük ateş ölçümünün rutin olarak yapılması takibi, servis esnasında çalışanların yeni eldiven, maske, siperlik ile hizmet etmesi kontrolü sağlanıyor.

Bu yeni satış sürecinde müşteriler için e-mail, telefon ve mağazada kapı, kasa, kabin gibi bölümlerde konumlandırılacak olan içeriklerle gerekli iletişim ve alınan önlemlere dair bilgilendirme yapılıyor.

Ödeme kısmında temassız ödeme kurallarına dikkat edilirken, işlem sonrasında el dezenfektanı kullanılması sağlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ekonomi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı Ekonomi
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Ekonomi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Ekonomi
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Ekonomi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Selda Bağcan Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Caner Erkin Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Oleg Cassini, Antalya mağazasını açtı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 09:48:39. #1.14#
title