OLED Teknolojisinde Telefonların Batarya Ömrünü Uzatacak Yeni Bir Teknik Geliştirildi

TV ekranlarından akıllı telefon ekranlarına kadar neredeyse modern tüm cihazlarda kullanılan OLED teknolojisinde, bol ışıklı ve parlak ortamlarda ekranın parlamaması için yansıma engelleyici bir filtre kullanılıyor ancak yansıma engelleyici filtrenin doğası gereği OLED ekrandaki pikseller tarafından üretilen ışığın yarısı, ekranda kapana kısılıyor ki bu da OLED teknolojisi verimliliğinin yarısının boşa gittiği anlamına geliyor.

Üreticilerse kullanılabilirliği artırmak için enerji verimliliğinden vazgeçmeyi tercih ediyorlar. Aksi takdirde akıllı telefonların ekranları dışarıdan okunamaz hâle gelirdi. Imperial'ın fizik ve kimya departmanlarında çalışan bilim insanları, üreticileri bu ikilemden kurtaracak yeni bir OLED türü geliştirdi.

ACS Nano dergisinde yayınlanan araştırmada göre bilim insanları, OLED materyallerin kimyasını kontrol ederek polarize edilmiş ışık veren OLED üretmenin mümkün olduğunu gösterdi ki bu teknik sayesinde yansıma engelleyici filtreye de gerek kalmıyor. Bu teknolojinin bir diğer faydalı kısmı ise cihazın batarya ömrünü uzatması ve daha az karbon ayak izine sahip olması.

Çalışma, OLED ekranlar üzerine odaklanmış olsa da çalışmayı gerçekleştiren ekip, materyallerin ve yaklaşımın farklı uygulamalar için de geliştirilebileceğini ifade etti. Bu teknolojinin potansiyel kullanım alanları arasında depolama, iletişim ve bilgi şifreleme gibi alanlar da bulunuyor.