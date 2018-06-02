Oled Ekranlı Xiaomi mi Band 3, 50 Metreye Kadar Su Geçirmez

Xiaomi yeni mi Band 3 Modelini Duyurdu



Xiaomi mi Band 3, 50 metreye kadar su geçirmez. Süper ucuz giyilebilir cihaz daha büyük OLED Ekrana sahip.

Xiaomi Shenzen'deki düzenlediği etkinlikle sekizinci yılına özel 2018 model yeni cihazlarını duyurdu. Bunlar arasında şeffaf mi 8 3d yüz tanıma özellikleriyle gelen yeni amiral gemisi telefonlarının yanında; yeni geliştirilmiş mi Band 3 Sürümü de yer alıyor.

Şirketin, giyilebilir pazarın zirvesine ilerlemesine yardımcı olan süper popüler mi Band 2'den sonra bir kez daha karşımıza geliştirilmiş özellikler sunuyor.

Xiaomi mi Band 3 daha büyük ve daha yüksek çözünürlüklü OLED ekranla geliyor. 20 günlük batarya ömrü ve 50 metreye kadar su geçirmezlik özellikleri de cabası.

Xiaomi mi Band 3 Renkleri ve Fiyatı?

Kırmızı, siyhah ve mavi renklerde sunulan cihaz 169 Yuan yani yaklaşık 26 Dolar.

Twitter [@Xiaomi]

https://www.teknotalk.com/oled-ekranli-xiaomi-mi-band-3-50-metreye-kadar-su-gecirmez-63981/