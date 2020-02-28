Ole Gunnar Solskjær Kupayı Getiriyor
1991 sezonu Mayıs ayında UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Bayern Münih ve Manchester United karşı karşıya geldi. Manchester United'ın geriye düştüğü maçta Ole Gunnar Solskjær attığı golle Kırmızı Şeytanlar'ın efsanelerinden birine dönüşüyor. Maçın son dakikalarında Bayern'e karşı 1-0 geride olan Manchester United'da önce Teddy Sheringham 91. dakikada eşitliği sağlıyor, ardından 93. dakikada Ole Gunnar Solskjær Manchester United'a Şampiyonlar Ligi Kupası'nı getiriyor.
1991 sezonu Mayıs ayında UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Bayern Münih ve Manchester United karşı karşıya geldi. Manchester United'ın geriye düştüğü maçta Ole Gunnar Solskjær attığı golle Kırmızı Şeytanlar'ın efsanelerinden birine dönüşüyor. Maçın son dakikalarında Bayern'e karşı 1-0 geride olan Manchester United'da önce Teddy Sheringham 91. dakikada eşitliği sağlıyor, ardından 93. dakikada Ole Gunnar Solskjær Manchester United'a Şampiyonlar Ligi Kupası'nı getiriyor.