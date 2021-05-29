Ole Gunnar Solskjaer: Kupalar Önemlidir Ve Bu Kulüpte Önemli Olan Budur
2020-21 sezonu Avrupa Ligi finalinde penaltı atışlarıyla Villarreal'e mağlup olan Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Solksjaer, kupayı kazanamadıkları için başarılı bir sezon geçirmediklerini dile getirdi.
2020-21 sezonu Avrupa Ligi finalinde penaltı atışlarıyla Villarreal'e mağlup olan Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Solksjaer, kupayı kazanamadıkları için başarılı bir sezon geçirmediklerini dile getirdi.
Kaynak: Dugout