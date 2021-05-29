Ole Gunnar Solskjaer: Kupalar Önemlidir Ve Bu Kulüpte Önemli Olan Budur

2020-21 sezonu Avrupa Ligi finalinde penaltı atışlarıyla Villarreal'e mağlup olan Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Solksjaer, kupayı kazanamadıkları için başarılı bir sezon geçirmediklerini dile getirdi.